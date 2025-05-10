Adrese teslim 14 milyarlık ihale

Yolsuzluk soruşturmasıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) her gün yeni bir usulsüzlük ortaya çıkıyor. 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu’na yönelik muhalefet şerhinde, özellikle İstanbul’un toplu ulaşımından sorumlu İETT ile ilgili veriler dikkat çekti. İETT’deki usulsüzlükler ve adrese teslim ihaleler, CHP’li yönetimin belediye kasasını yandaşlar eliyle nasıl boşalttığını gözler önüne serdi.





14 MİLYAR LİRA 2 FİRMAYA GİTTİ

Sürekli yangın, kaza ve arıza haberleriyle gündem olan İETT, geçen sene 21 milyar 51 milyon TL+KDV bedelli ihale ve alım yaptı. Bu ihalelerin 14 milyar 67 milyon TL+KDV tutarındaki kısmı “otobüs bakım onarım hizmet alımı” olarak kayıtlara geçti.

Otobüs bakım onarımı için yapılan 16 ihalenin 11’ini toplam 11 milyar 704 milyon TL+KDV bedelle, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı. Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sadece 2024 yılında aldığı toplam ihale bedeli ise 14 milyar 58 milyon lirayı buldu. Bu tutarın İETT’nin 2024 yılındaki toplam alımlarının yüzde 55,65’i, araç bakım onarım işlerinin ise yüzde 83,19’u olduğu öğrenildi.

16 ihaleden 4’ü toplam 2 milyar 294 milyon TL+KDV bedelle Bilginay Temizlik Hizmetleri’ne, diğeri ise 69 milyon 803 TL + KDV bedelle Twin Turizm Taşımacılık’a verildi. Böylelikle, 2024’te İETT’nin yaptığı ihalelerin yüzde 99,49’u iki firmaya verilmiş oldu.





İHALELER DAVETLE

İhaleler, pazarlık/davet usulü ile yapıldı. İlan verilmeden, idarenin tercih ettiği firmaların davet edilmesi ile gerçekleşen ihaleler, beklenmedik, ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre gerçekleştirildi. Bu usulsüzlüklere itiraz eden firmaların şikayetleri ise dikkate alınmadı.





OPERASYONDAN ÖNCE HISSE DEVRİ

İETT ihalelerinin Özgür Karabat’tan kalan yüzde 16,30’unu alan Bilginay Temizlik Hizmeleri, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gündeme gelmişti. Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği şirket, son birkaç yılda İBB’ye bağlı pek çok iştirakten 3 milyar 760 milyon lirayı aşan ihale aldı. Merkezi Ankara Çankaya olan şirketin, Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan 1 hafta önce yani 6 Ocak tarihinde 500 milyon TL’lik dev hisse devri yaptığı ortaya çıktı. Şirket ortaklarından Tekin Aktaş ile yolsuzluk operasyonunda adı geçen Ramazan Murat Aktaş, 250’şer milyonluk hisselerini Uğur Aktaş’a sattı.





ENIŞTEYE 2 MAAŞLI BALLI KOLTUK

İBB yönetiminin değiştiği 2019’dan bu yana iştiraklerde etkin rol oynayan Özgür Karabat, eniştesi Bektaş Ulusan'ın KIPTAŞ’a müdür yardımcısı olmasını sağladı. İmamoğlu’nun para kasalarından Fatih Keleş’in başkanlık yaptığı İBB Spor Kulübü’ne de Denetleme Kurulu Başkanı olarak atanan Ulusan, buradan da maaşa bağlandı. Karabat’ın eniştesi üzerinden KIPTAŞ’ta çok sayıda usulsüzlüğe imza attığı iddia ediliyor.



