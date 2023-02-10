AFAD Başkanı Sezer sosyal medyadaki iddiaları yalanladı: Depremzedelerden hiçbir belge istemiyoruz

"10 ilimiz afet bölgesi olarak belirlenmiş durumda. Afet bölgesinde bulunan vatandaşlarımızdan afet bölgesinden gitmek isteyenler için yoğun şekilde tahliyelerimiz devam ediyor. Tahliye ile ilgili olarak 10 ilimizde de vatandaşlarımızın başvuracakları tahliye merkezleri oluşturulmuş, bununla ilgili de jandarmamız görevlendirilmiştir. Buradaki muradımız şudur; vatandaşlarımız kendi imkanları ile kendi imkanları yoksa bizlerin hazırlayacağı uygun vasıtalar ile tahliye imkanlarına sahibiz. Her ilde farklı olasılıklar ile vatandaşlarımızı göndermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle tahliye merkezine giderek bildirimde bulunmalarını istemiştik. Bildirimden sonra kendilerinin isim ve kimlik numaraları sisteme giriş yapılıyor ve hangi ilde, hangi konaklama merkezine gideceği diğer tarafta gidecekleri illerde hazırladığımız barınma merkezi komisyonlarının masasına düşmektedir. Vatandaşlarımız gittiklerinde hiçbir mağduriyet yaşamadan önceden hazırlanan barınma merkezlerinde konaklama imkanı kendilerine sunulmaktadır. Bu bildiri dışında bundan habersiz olarak giden vatandaşlarımız var, bunların da yine valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara müracaatları durumunda ikametleri kontrol edilerek kendilerine uygun barınma sunulmaktadır. Vatandaşlarımızdan, afetzede olduklarına dair, 'depremzede bilgi kartı' isteniyor gibi değişik değerlendirmeler var, biz herhangi bir belge istemiyoruz. Gittiklerinde ikametleri sorgulanarak, onlara uygun barınma sağlanmaktadır. İllerinde tahliye noktalarına gitmelerini şunun için istiyoruz, herhangi bir mağduriyet yaşamasınlar, gittikleri illerde kendileri karşılansın, uygun imkanlar ile misafir edilsin istiyoruz. İl sayımız 8 ilden başlayarak giderek kapasite arttırılıyor, özellikle altını çizmek istiyorum, 'Biz herhangi belge istemiyoruz.' Vatandaşlarımız bulundukları illerdeki tahliye yerlerine bildiride bulunmaları kendileri açısından kolaylaştırıcı bir işlem olacaktır"