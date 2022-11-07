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EĞİTİM

AFAD duyurdu: 9 Kasım'da tüm yurtlarda tatbikat yapılacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
AFAD duyurdu: 9 Kasımda tüm yurtlarda tatbikat yapılacak
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

12 KASIM'DA BÜYÜK TÜRKİYE TATBİKATI

1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18 bin 57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.

AFAD'dan deprem tatbikatı
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AFAD'dan deprem tatbikatı

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