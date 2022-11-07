AFAD duyurdu: 9 Kasım'da tüm yurtlarda tatbikat yapılacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.
12 KASIM'DA BÜYÜK TÜRKİYE TATBİKATI
1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18 bin 57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.