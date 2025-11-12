AFAD duyurdu: Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de aynı bölgede art arda üç deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.31'de merkez üssü Akdeniz olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15.46 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.





4.8 büyüklüğünde ikinci deprem

AFAD, saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 13.89 kilometre olarak ölçüldü.









4.2'lik bir deprem daha oldu

AFAD, 12:59'da da 4,2 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini bildirdi. Bu son deprem ise yerin 14,34 kilometre altında meydana geldi.





Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem KKTC'den de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, GKRY açıklarında saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde depremin kaydedildiği duyuruldu.

Rum basınına göre merkez üssü GKRY'nin Baf kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin diğer kentlerinde de hissedildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri, ülke genelinde sarsıntının hissedildiğini fakat sorun yaşanmadığını bildirdi.































