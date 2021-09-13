Artvin'deki selin zararı 221 milyon lira

Afetin hemen ardından yaraların sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken işlerin takibi için Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD Müdürü Avcı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda yaptığı sunumda, 22 Temmuz'da etkili olan yağış sonrası Arhavi ilçesinde Kapisre, Murgul'da da Kabaca deresinde taşkınların yaşandığını, bu taşkınlarda Arhavi ilçe merkezinin büyük bir bölümünün sel ve su baskınlarına maruz kaldığını söyledi.

Yaşanan sel felaketinde Murgul ilçesinde bir vatandaşın suya kapılarak hayatını kaybettiğini anımsatan Avcı, afet anından sonra yaraların sarılması ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla bölgede hummalı bir çalışma yürüttüğünü aktardı.

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"221 milyon liralık zarar tespit edildi"

Avcı, selde 245 iş yeri, 297 konut, 386 araç, 276 tarımsal üretim alanı, 30 köy ve mahalle yolu ile içme suyu, enerji ve haberleşme hatlarının zarar gördüğünü, 4 binanın yıkıldığını, 10 binanın da ağır hasarlı hale geldiğini ifade ederek "Belirlenen kamu altyapı ve kişi, işletme hasar ve zararları toplamı 221 milyon lira olup bunun 106,5 milyon lirası kişi ve işletme, 114,5 milyon lirası kamu altyapı zararıdır." dedi.

"1852 personel ve 483 iş makinesiyle çalışma gerçekleştirildi"

Hasar ve zarar tespiti yapılan toplam işletme ve kişi sayısının 1313 olduğunu belirten Avcı, bunların 1270'inin Arhavi, 43'ünün de Murgul'da olduğunu kaydetti.

AFAD Müdürü Avcı, "Hasar ve zarar tespitleri yapılan 1313 kişiden 1042'sine toplam 35 milyon 213 bin 279 lira nakdi yardım yapılmış olup, ödemelere devam edilmektedir. AFAD Başkanlığınca hasar tespitleri sonucu altyapı zararına uğrayan Artvin İl Özel İdaresine 40,6 milyon, Arhavi Belediyesine 3 milyon, Murgul Belediyesine de 2 milyon lira olmak üzere toplam 45,6 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir." diye konuştu.

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Avcı, afet bölgesindeki çalışmaların 1852 personel ve 483 iş makinesiyle gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.