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ARTVİN

Artvin'deki selin zararı 221 milyon lira

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Salih Avcı, temmuz ayında kentin Murgul ve Arhavi ilçelerinde yaşanan sel felaketinin hasar ve zararları toplamının 221 milyon lira olduğunu açıkladı. Avcı, "Bunun 106,5 milyon lirası kişi ve işletme, 114,5 milyon lirası kamu altyapı zararıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
AFAD duyurdu: Artvindeki selin zararı 221 milyon lira
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Afetin hemen ardından yaraların sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken işlerin takibi için Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD Müdürü Avcı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda yaptığı sunumda, 22 Temmuz'da etkili olan yağış sonrası Arhavi ilçesinde Kapisre, Murgul'da da Kabaca deresinde taşkınların yaşandığını, bu taşkınlarda Arhavi ilçe merkezinin büyük bir bölümünün sel ve su baskınlarına maruz kaldığını söyledi.

Yaşanan sel felaketinde Murgul ilçesinde bir vatandaşın suya kapılarak hayatını kaybettiğini anımsatan Avcı, afet anından sonra yaraların sarılması ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla bölgede hummalı bir çalışma yürüttüğünü aktardı.

"221 milyon liralık zarar tespit edildi"

Avcı, selde 245 iş yeri, 297 konut, 386 araç, 276 tarımsal üretim alanı, 30 köy ve mahalle yolu ile içme suyu, enerji ve haberleşme hatlarının zarar gördüğünü, 4 binanın yıkıldığını, 10 binanın da ağır hasarlı hale geldiğini ifade ederek "Belirlenen kamu altyapı ve kişi, işletme hasar ve zararları toplamı 221 milyon lira olup bunun 106,5 milyon lirası kişi ve işletme, 114,5 milyon lirası kamu altyapı zararıdır." dedi.

"1852 personel ve 483 iş makinesiyle çalışma gerçekleştirildi"

Hasar ve zarar tespiti yapılan toplam işletme ve kişi sayısının 1313 olduğunu belirten Avcı, bunların 1270'inin Arhavi, 43'ünün de Murgul'da olduğunu kaydetti.

AFAD Müdürü Avcı, "Hasar ve zarar tespitleri yapılan 1313 kişiden 1042'sine toplam 35 milyon 213 bin 279 lira nakdi yardım yapılmış olup, ödemelere devam edilmektedir. AFAD Başkanlığınca hasar tespitleri sonucu altyapı zararına uğrayan Artvin İl Özel İdaresine 40,6 milyon, Arhavi Belediyesine 3 milyon, Murgul Belediyesine de 2 milyon lira olmak üzere toplam 45,6 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir." diye konuştu.

Avcı, afet bölgesindeki çalışmaların 1852 personel ve 483 iş makinesiyle gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği
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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
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Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.
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Sel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.
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500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor.
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İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor.
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Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
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Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.
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Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği
Artvin'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor.

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Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezi Arhavi Deresi'nin de taşması ile göle döndü.

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