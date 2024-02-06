AFAD duyurdu: Asrın felaketinden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.