AFAD duyurdu: Asrın felaketinden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede
1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, depremlere ilişkin grafiklere yer verildi.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda,
Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği
belirtildi.
Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda,
6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.
" ifadesine yer verildi.
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2 saat önce