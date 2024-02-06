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AFAD duyurdu: Asrın felaketinden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi. Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, depremlere ilişkin grafiklere yer verildi.

12:01 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:04 - 6/02/2024 Salı
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede
1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, depremlere ilişkin grafiklere yer verildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda,
Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği
belirtildi.

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda,
6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.
" ifadesine yer verildi.

Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık
Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.


#AFAD
#Kahramanmaraş
#deprem
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