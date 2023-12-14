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AFAD saat verdi: Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayımladı. Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. AFAD, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

17:18 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:19 - 14/12/2023 Perşembe
AA
Kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.
Kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.


İstanbul'da sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.


Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.


Sel ve su baskını uyarısı

Sağanak yarın Marmara bölgesine geri dönüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.


Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ani rüzgar, kısa süreli fırtına, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz"







#sağanak
#Marmara Bölgesi
#İstanbul
#AFAD
#Meteoroloji
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