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AFAD'dan Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınlarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 5 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

13:38 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
AFAD: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınlarına ilişkin açıklama.

AFAD: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınlarına ilişkin açıklama.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 5 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada,
"Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."
bilgisi verildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile toplam 346 personel görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.



Şanlıurfa'daki su baskını

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

  • "Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.
  • Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 iş makinesi sevk edilmiş olup, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 dalgıç pompa ve motopomp, 25 su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır."



#Aşırı yağış
#Şanlıurfa
#AFAD
35 dakika önce
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AFAD'dan Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınlarına ilişkin açıklama
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