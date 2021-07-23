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ARTVİN

AFAD'dan selin vurduğu Artvin'le ilgili açıklama: Arhavi'de yaraların sarılması için ekipler seferber oldu

Artvin Arhavi'de selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 450 kişi tahliye edildi. AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilirken, selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Merkezi AA
AFADdan selin vurduğu Artvinle ilgili açıklama: Arhavide yaraların sarılması için ekipler seferber oldu
Arhavi'de yaraların sarılması için ekipler seferber oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, Artvin'in Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği, Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının etkilendiği hatırlatıldı.

  • İlçede mahsur kalan 6, Murgul ilçesinde ise mahsur kalan 9 vatandaşın güvenli alanlara transfer edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

"Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Yağışlar nedeniyle Murgul ilçesinde kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Bir vatandaşımız yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türk Kızılay tarafından Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 3 ayrı noktada su ve içecek ikramı yapılmış, 7 bin adet ikram malzemesi, 1500 kumanya, 12 bin 250 adet su dağıtılmış, 5 bin kişilik akşam yemeği hazırlıkları başlatılmıştır.

Artvin'de sel gitti çamur kaldı: Kayıp 1 kişi aranıyor
FOTOĞRAF 24
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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
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Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.
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Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.
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Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.
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Trafo merkezinin yıkılması sonucu elektrik verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü. Suların kesildiği Arhavi'ye tankerle su veriliyor. Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı.
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Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. Bölge illerden gelen takviye vidanjörler yardımıyla bodrum katlara dolan suyun çekilmesi için de çalışma başlatıldı.
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Arhavi ilçesinde belediyeye ait barınağı su bastı. Görevlilerin kapıları açarak köpekleri bırakmasına rağmen bazı köpekler sele kapıldı. Arhavi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, barınaktaki 25 köpeği kurtarmayı başardı.
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Dernek başkanı Nuray Güzel, Belediyenin hayvan bakım evini su bastı. Kaybolan hayvanlarımız var. Biz yardıma koştuk. Görevliler kapıları açtı ama su yeniden kapıları kapattı. 25 dolayında köpeği kurtardık. Ama kurtaramadıklarımız da var dedi.
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Evini sel basan Züleyha Meydan, Sel geldi eve girdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sel aniden geldi, üst katlara çıkarak kurtulduk diye konuştu.
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Otomobili selde sürüklenen Osman Şişman, Otomobilim park halindeydi. 2 metrelik sel geldi. Aracım sürüklendi. Yapacak bir şeyim yoktu ifadelerini kullandı.
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İş yerini su basan Tanju Pitoz da, Bir anda oldu her şey. Arka derenin taşması ile etrafımız çevrildi. Derenin ortasında kaldık. Arabalar, iş yerleri gitti. Hasarımız çok büyük dedi.
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Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 4 vadiden aynı anda yağış almaları sonucu Kapisre deresinin kaya tahkimatlarını sökerek taştığını belirterek Sel tahkimatı aştı ve Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallemizde 110 konutun zemin ve bodrum katları su dolu. Hasarımız büyük. Belediye başkanlarımız ve merkezi hükümetle hep beraber yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Kapisre deresindeki kaya tahkimatı önceden yapılmıştı. Ancak yer yer yırtıklar vardı. Bunları biz söyledik, yazılarımızı da yazdık. Böyle bir şey mi olması gerekirdi? Buradan ders çıkartmak gerekiyor. İnşallah gerekli çalışma yapılacak diye konuştu.
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Artvin'de sel gitti çamur kaldı: Kayıp 1 kişi aranıyor
Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.


  • Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediği tespit edilmiştir. 10 ekip 30 personel ile arızaların giderilmesi çalışmaları devam etmektedir. Arhavi Ortacalar yolunun 1. ve 5. kilometreleri arasında şu an itibarıyla trafiğe kapalı yolun açılması için 24 personel ve 14 iş makinasıyla çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'da metrekareye Hopa'da 183,1 kilogram, Arhavi'de 173,3 kilogram, Murgul'da 116,2 kilogram, Fındıklı'da 79,6 kilogram, Çamlıhemşin'de 64,9 kilogram, Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı
OYNAT 00:59
Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı
Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.


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