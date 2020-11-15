AFAD'dan 'toplanma alanları' açıklaması: İstanbul'da 3 bini aşkın belirlenen yer var
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'daki toplanma alanlarının sayısıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır" denildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış̧ bilgilendirdiği vurgulandı.
Toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak, toplanabileceği güvenli alanlar olduğu, toplanma alanları ile karıştırılabilen barınma alanlarının ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadır kent-konteyner kentleri ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturmaktadır.
Bahse konu haberlerde İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır."