AFAD'dan 'toplanma alanları' açıklaması: İstanbul'da 3 bini aşkın belirlenen yer var

Mehmet Tunçtürk (46) ise, “Deprem anında Ödemiş'teydik, tesiste çalışıyorduk, depremi duyduk, o anda eşime çocuklarıma ulaşmaya çalıştık. İlk anlarda zor oldu ulaşmak, en son büyük kızıma ulaştım. Parkta olduklarını öğrendim. Ben de alelacele Ödemiş'e döndüm, ilk günü parkta geçirdik. Çok zor oldu, sabah 07.00 sıralarında kızlarım geldi. Soğuktan donduklarını söyleyerek 'ne olacaksa olsun evimize dönelim' dediler. Hakikaten ben de çok hak verdim, ben de çok üşüdüm. Tekrar eve girdik, biraz uyumaya çalıştık. Bir şeyler atıştırdık, tekrar o sıra bir artçı depremi daha hissettik, sonra dışarı çıktık. Önce Aşık Veysel Parkı'na geldik, orada çadırlar dolu olduğunu öğrendik. Ardından ise Bornova Stadyumu'na geldik, burada yeni çadırlar kurulduğunu öğrendik. Buraya geldik, sağ olsunlar Rabbim hiçbir şekilde devletimize zeval vermesin. AFAD, Kızılay bütün imkanları ile burada olduklarına şahit olduk. Akşama kadar bütün personeli ile polisimiz ile inanılmaz bir birliktelik içerisinde çalıştıklarına şahit olduk. Çadırlara kayıtlara akşam 17.00'de başladılar, saatler 21.00'i gösterdiğinde ise çadırımıza yerleştik. İlk geceye oranla daha sıcak daha güzel bir gece geçirdik. Rabbim devletimize güç kuvvet versin, zeval vermesin diye konuştu.