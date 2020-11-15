Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AFADdan toplanma alanları açıklaması İstanbulda 3 bini aşkın belirlenen yer var
POLİTİKA

AFAD'dan 'toplanma alanları' açıklaması: İstanbul'da 3 bini aşkın belirlenen yer var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'daki toplanma alanlarının sayısıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır" denildi.

Haber Merkezi AA
AFAD
AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış̧ bilgilendirdiği vurgulandı.

AFAD depremden etkilenen İzmirlilere çadır kentlerle destek oluyor
FOTOĞRAF 10
Title
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. İzmir’e gelen AFAD ekipleri, bölgede hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bölgede deprem çadırları kuruldu. Bornova Stadyumu’na kurulan 210 çadır da depremzedelere hizmet verilmeye başlandı. Günlük 3 öğün yemeğin hazırlandığı çadır kente yerleşen İzmirliler konuştu.
Title
Deprem sırasında evde olduğunu belirten Ayşe Karagöz (55), “Bizim ev stadyumun karşısında, bizim evde de çatlaklar var. Deprem anında evdeydik. Ayaktaydık deprem anında evimize çamaşır, bulaşık makinesi kuruluyordu. Ustalar çalışıyordu, sallanmaya başladık, ustalar masanın altına girmemizi söylediler. Tam o sırada deprem şiddetini artırdı ve daha çok hızlanmaya başladı. Balkona doğru çıktık şaşkınlığımızdan ne yapacağımızı bilemedik, sonra durdu, pencereden karşıya bir baktım ki toz duman olmuş, yıkılan evlerin tozlarının havaya kalktığını gördüm. Sonra dedim ki eyvah gittik, düşen parçalar oldu ama evimizde çok büyük hasar yok çok şükür” dedi.
Title
Mehmet Tunçtürk (46) ise, “Deprem anında Ödemiş'teydik, tesiste çalışıyorduk, depremi duyduk, o anda eşime çocuklarıma ulaşmaya çalıştık. İlk anlarda zor oldu ulaşmak, en son büyük kızıma ulaştım. Parkta olduklarını öğrendim. Ben de alelacele Ödemiş'e döndüm, ilk günü parkta geçirdik. Çok zor oldu, sabah 07.00 sıralarında kızlarım geldi. Soğuktan donduklarını söyleyerek 'ne olacaksa olsun evimize dönelim' dediler. Hakikaten ben de çok hak verdim, ben de çok üşüdüm. Tekrar eve girdik, biraz uyumaya çalıştık. Bir şeyler atıştırdık, tekrar o sıra bir artçı depremi daha hissettik, sonra dışarı çıktık. Önce Aşık Veysel Parkı'na geldik, orada çadırlar dolu olduğunu öğrendik. Ardından ise Bornova Stadyumu'na geldik, burada yeni çadırlar kurulduğunu öğrendik. Buraya geldik, sağ olsunlar Rabbim hiçbir şekilde devletimize zeval vermesin. AFAD, Kızılay bütün imkanları ile burada olduklarına şahit olduk. Akşama kadar bütün personeli ile polisimiz ile inanılmaz bir birliktelik içerisinde çalıştıklarına şahit olduk. Çadırlara kayıtlara akşam 17.00'de başladılar, saatler 21.00'i gösterdiğinde ise çadırımıza yerleştik. İlk geceye oranla daha sıcak daha güzel bir gece geçirdik. Rabbim devletimize güç kuvvet versin, zeval vermesin diye konuştu.
Title
Mehmet Tunçtürk’ün eşi Fatma Tunçtürk (45) de, Çocuğumu parka götürdüğümüz sırada depreme yakalandık, zaten çok korktum, ağlamaya başladım, çok kötüydü. Allah kimseye yaşatmasın, bir daha inşallah böyle şeyler yaşamayız” dedi.
Title
Nuray Özdilek ise depremde evinde torunlarına baktığını belirterek, Deprem anında evdeydim, iki torunumla beraberdim. Torunlarım adına çok korktum, çok üzüldüm. Depremden sonra devletimiz sağ olsun bizlerle ilgilendi, hala daha ilgileniyorlar, evim hemen karşısı, mecburen geldim. Evimde çatlaklar var. Torunum, kızım hep birlikte çadırdayız. Memnunuz, her şey çok güzel” ifadelerine yer verdi.
Title
AFAD tarafından kurulan çadırlarda, sabah ve akşamları dezenfekte çalışması yapılıyor.
Title
Title
Title
Title
AFAD depremden etkilenen İzmirlilere çadır kentlerle destek oluyor
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından AFAD ekipleri tarafından kente çadır kentler kuruldu. Bornova Stadyumu'na kurulan 210 çadırda, 350 kişiye hizmet verecek olan çadır kente yerleşen depremzedeler, “Rabbim devletimize zarar vermesin" ifadesini kullandı.

Toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak, toplanabileceği güvenli alanlar olduğu, toplanma alanları ile karıştırılabilen barınma alanlarının ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadır kent-konteyner kentleri ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturmaktadır.
  • Bahse konu haberlerde İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır."

Binlerce çadır kuruldu
HAYAT
Binlerce çadır kuruldu
Abone Ol Google News
Normale dönüş için tarih verdi

Normale dönüş için tarih verdi

​Dünyayı umutlandıran Prof. Dr. Şahin'den çarpıcı açıklamalar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi böyle etkisiz hale getirildi.
Konuşmaya hakkınız yok

Konuşmaya
hakkınız yok

Aliyev, batının iki yüzlü tavrını BBC muhabirine tane tane anlattı.
Tahammülümüz kalmadı

Tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
İstanbul Park'tan <br>şampiyon çıktı

İstanbul Park'tan
şampiyon çıktı

​​Formula 1 Türkiye GP'si nefes kesti.
Az kaldı, 14 gün sonra hazır

Az kaldı, 14 gün sonra hazır

İzmir'de yapılan konteyner kentin son görüntüleri paylaşıldı.

Aynı anda <br>iki mevsim

Aynı anda
iki mevsim

Zirvede kar, sahilde deniz keyfi.
Fahrettin Koca uyardı

Fahrettin Koca uyardı

​"Yarısı kesik maskeden farkı yok."
Envanter için hazır

Envanter için hazır

Yerli 'el bombası kutusu' TSK'ya teslim ediliyor.
Büyük gün yarın

Büyük gün yarın

Süre yarı yarıya kısalacak, milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.
Yüzlercesi<br>men edildi

Yüzlercesi
men edildi

​İçişleri Bakanlığı biraz önce açıklama yaptı.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

Washington'da Trump karşıtları ve destekçileri arasında arbede.
Keşif yaparken yakalandılar

Keşif yaparken yakalandılar

Ankara'da DEAŞ'a operasyon: Telefonundan çıkanlar şoke etti.
Ölüm yolu

Ölüm yolu

​'Dünyanın en tehlikeli yolu' Türkiye'de, geçmek cesaret istiyor.
Fitil fitil getirmezsem<br>valilik yapmam

Fitil fitil getirmezsem
valilik yapmam

Diyarbakır Valisi, Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki gösterdi.
Hüngür <br>hüngür ağladı

Hüngür
hüngür ağladı

​Üst üste iki maç yenilmeyince gözyaşı döktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.