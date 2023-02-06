AFAD'tan 7,4'lük depreme ilişkin yeni açıklama: 76 can kaybı 440 yaralı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıkılan iki katlı bir binanın altında kalan aileyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.