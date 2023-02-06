AFAD'tan 7,4'lük depreme ilişkin yeni açıklama: 76 can kaybı 440 yaralı var

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Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.
AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.
AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.