AFAD: Sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti kayıp bir kişi aranıyor

AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'KASTAMONU'DA 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR'

Açıklamanın devamında "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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FOTOĞRAF 17 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başlayan yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken itfaiye ekipleri de araçların ulaşabildiği noktalardan vatandaşları tahliye etmeye devam ediyor. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlerde de devam ediyor. Geceyi dışarda geçiren vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor. Evlerine giremeyen, yakınlarından haber alamayan onlarca vatandaş, gelecek iyi bir haberi bekliyor. İnşaata sığınmak zorunda kaldım <br><br> Sel felaketine dün öğlen saat 12.00’da yakalandığını anlatan ve saatlerdir günü dışarıda geçirmek zorunda kalan Sultan Özkan, “Ben sele yolda yakalandım. Evime ulaşamadım. Servisle hastanenin orada indim. Yaklaşık 3 saat hastanede mahsur kaldık. Bizi kurtarmak için araç geldi... Hastane personelleri ile birlikte oradan tahliye olduk. Sonra bize, ‘yükseklere doğru çıkın’ dediler. Oralarda bekledik. Ben daha sonra komşumun evine gittim ama oradan da çıkmak zorunda kaldım. İnşaata sığınmak zorunda kaldım. Sonra yağmur azalınca dışarıya çıktım. Baktım ki felaket, felaket” dedi. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk <br><br> Gördüğü manzarayı, ‘anlatılacak gibi değil’ cümlesiyle anlatan Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Arabalar üst üste yığılmış, insanlar sele kapılmış. Kayıpların çok olduğu söyleniyor. Biri diyor 50 kayıp, biri diyor 150 kayıp. Bizde bilemiyoruz. Babam evde, kardeşim aradı ve iyi oluğunu söyledi. Kendisine ulaşamadım galiba şarjı bitti... Ben gündüz saat 12.00’den bu yana dışarıdayım. Böyle bir olay hiç yaşamamıştım. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk. Allah bize de yaşattı. Bilmiyoruz sabah nasıl olur. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. En azından güvenli” “Zor gece” <br><br> Eşi ve 2 kızıyla birlikte Trabzon’dan, Kastamonu’ya gelen ve sele yakalanan Bahri Yazıcı ise “Benim çocuklarım hala evde. 5. katta mahsur kaldılar. Ben de eve giremiyorum. Telefonla görüştük, şarjım bitti. ‘Merak etmeyin, iyiyim’ dedim. Huzursuzlar, korkuyorlar ama eve de giremiyorum. Sağlık durumları iyi. 2 kızım var eşim de mahsur kaldı.. Kayınpederim burada onun yanına gelmiştik. Trabzon’dan gelmiştik, 4 gün sonra Bartın’a geçecektik. Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. İnsanların kaçması, insanlar yüksek yerlere kaçmaya başladı. Büyük bir felaket. Zor gece. Bizim kaybımız yok o yüzden biraz daha rahatız ama başkaları için çok üzülüyoruz. Ölen çok diyorlar” şeklinde konuştu. Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Anlatılacak gibi değil: Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu en acı gece yaşandı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu ve en acı gece yaşandı. Evlerine giremeyen, yakınlarından haber alamayan onlarca vatandaş, geceyi dışarda geçirdi. Gördüğü manzarayı, 'anlatılacak gibi değil' cümlesiyle anlatan Sultan Özkan “Arabalar üst üste yığılmış, insanlar sele kapılmış. Böyle bir olay hiç yaşamamıştım. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk. Allah bize de yaşattı. Bilmiyoruz sabah nasıl olur. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. En azından güvenli” ifadelerini kullandı.

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" denildi.

İL BAZINDA GÖREV YAPAN PERSONEL VE ARAÇ SAYILARI

Açıklamada, Bartın'da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp'un; Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp'un; Sinop'ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp'un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp'un; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR'ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği belirtildi.

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Açıklamada, Türk Kızılay’ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

FOTOĞRAF 31 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Açıklamada, "Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır" denildi.

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Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır.

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Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır.

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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FOTOĞRAF 7 Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitli ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi. Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin diye konuştu. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), bir caminin içine sahra hastanesi kuruldu.

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