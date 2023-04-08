Afetlerin izleri kısa sürede silindi: Konutlar bir yılda sahiplerine teslim edildi

Türkiye'de 2020 ile 2022 yılları arasında birçok afet meydana geldi. Can kayıplarına yol açan afetlerde, evler, arabalar zarar gördü, ormanlar küle döndü.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgelerinde seferber oldu. Afetlerin izleri kısa sürede silindi.

Elazığ'da 33 bin 821 afet konutu inşa edildi

24 Ocak 2020'de Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'dan da hissedilen depremde, 41 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 543 konut hasar gördü.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için konutlar hızla yükseldi. İki kentte toplam 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı.

İzmir'de 4 bin 604 konut sahiplerine teslim edildi

30 Ekim 2020 tarihinde ise İzmir sallandı. 6,6 büyüklüğündeki deprem 117 kişiyi hayattan kopardı. Moloz yığınına dönen binaların yerine 4 bin 604 konut yapıldı ve sahiplerine teslim edildi. Yapımı süren 459 konut da mayıs ayına kadar yeni ailelere kucak açacak.

Orman yangınlarında hasar gören Antalya ve Muğla'da yaralar sarıldı

Antalya ve Muğla, 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını felaketine tanıklık etti. 299 yangında 150 bin hektardan fazla orman alanı ve yerleşim yeri küle döndü.

Yangının ardından kara tablo hemen temizlendi. 17 bin 197 futbol sahası büyüklüğündeki alan için yeşillendirme çalışmaları hız kazandı.

Bölgede evleri kullanılamaz hale gelen afetzedeler için ise 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Selin yaraları hızlı sarıldı

11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde, dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. 97 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından, zorlu iklim koşullarına rağmen çalışmalar aralıksız sürdü.

Kastamonu'da 649'u Bozkurt'ta olmak üzere toplam 934 konut, 127 dükkan, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı.

Sinop'un Ayancık İlçesine ise 79 konut, 56 dükkan ve 2 sanayi sitesi kazandırıldı.

Rize ve Giresun'da çalışmalar etaplar halinde tamamlanıyor

Selin vurduğu Rize ve Giresun'da da yıkılan binaların yerine çok kısa sürede temeller atıldı.

Giresun'da 730 konutun inşası tamamlanırken, Rize'de ise 400 konutta çalışmalar etaplar halinde tamamlanıyor.

Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.



