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ANKARA

Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Programda söz alan Çadlı bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, "Bizlere daha adil bir dünyanın ütopik olmadığını göstermiştir. Biz de bu vizyonla önce kendi ülkelerimiz için, sonra da daha adil bir dünya için biz varız diyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
​Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizdeki buluşmamızda, Çad Cumhuriyeti'nden gelen Afrikalı bir genç şöyle dedi, 'Daha Adil Bir Dünya için biz varız…"

Erdoğan'ın paylaştığı videoda konuşan Çadlı genç ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ben Abdelkader Teganarem. Çad Cumhuriyeti'nden geliyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisiyim. Afrika'nın kalbi olan Çad'dan Türkiye'nin kalbi olan Ankara'ya, siyasetin kalbi olan Ankara'ya gelip siyaset bilimi okumanın ne kadar büyük bir şans olduğunu bilir misiniz? Afrika'da yaşayanları 'gönüldaşlarımız' ve 'kader ortağımız' olarak gören sayın Cumhurbaşkanımız, bizlere bambaşka bir bakış açısı kazandırarak daha adil bir dünyanın ütopik olmadığını göstermiştir. Biz de bu vizyonla önce kendi ülkelerimiz için, sonra da daha adil bir dünya için biz varız diyoruz."

Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
OYNAT 01:07
Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Buluşmada Çad Cumhuriyeti'nden gelen Afrikalı genç söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Afrikalı genç, 'Afrika'da yaşayanları gönüldaşlarımız ve kader ortağımız olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlere bambaşka bir bakış açısı kazandırarak, daha adil bir dünyanın ütopik olmadığını göstermiştir. Biz de bu vizyonla, 'Daha adil bir dünya için biz varız' diyoruz. Saygılarımla.' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuyan Afrikalı gence tebrik: Maşallah benden iyi okuyorsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuyan Afrikalı gence tebrik: Maşallah benden iyi okuyorsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, 'Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum' dedi. Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, 'Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım' dedi.

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