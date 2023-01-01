Afrin'de C4 ve TNT patlayıcıyla hazırlanan EYP ele geçirildi

Terör örgütü PKK tarafından 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, gösterdiği cesaretle çok sayıda kişinin hayatını kurtardı. Onun şehadeti bu ülkenin teröre, teröriste boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Hain saldırıda şehit düşen Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 6. yılında yurdun dört bir yanında rahmet, minnet ve dualarla yad ediliyor.