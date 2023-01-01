|
Gündem

Afrin'de C4 ve TNT patlayıcıyla hazırlanan EYP ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi. 

11:22 . 20/01/2023 Cuma
AA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de toprağa gömülü halde 1,6 kilogram C4 ve 1,5 kilogram TNT ile hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1,6 kilogram C4 ve 1,5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği belirlenen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi.


Açıklamada, EYP'nin Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli olduğu, C4 ve TNT patlayıcı ile güçlendirildiği, 2 adet elektrikli kapsül ve bir adet pil ile hazırlandığı kaydedildi.


#Afrin
#PKK
#YPG
2 saat önce
default-profile-img
Afrin'de C4 ve TNT patlayıcıyla hazırlanan EYP ele geçirildi
İkizlerin bahis çetesine operasyonda ikinci dalga: 15 gözaltı
MTV ödemelerinde son gün ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
İranlı şüphelinin midesinden 76 paket 714 gram eroin çıktı
Erol Bulut: "Yanlış dile getirdim, kusura bakmasınlar"
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.