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POLİTİKA

Afrinliler mühendislik fakültesi istiyor

Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Türkiye’nin desteğiyle büyük bir dönüşümün yaşandığı Afrin’de eğitim alanında büyük bir yenilenme hamlesi başlatıldı. Suriyeli gençlerin kendi ülkelerinde üniversite okuması için harekete geçen Türkiye, 3 Ekim’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Afrin Eğitim Fakültesi’ni kurdu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Habib Özkan
Habib Özkan

Yeni Şafak’a konuşan Dekan Prof. Dr. Habib Özkan, fakültenin açılışı için “insanlık adına minnettar” olduğunu belirterek, yüksek öğretim çağındaki Suriyelilerin eğitim ihtiyaçlarını kendi ülkelerinde karşılamayı, geleceklerini inşa etme adına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

600 ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURDU

En çok Suriyeli öğrencinin Gaziantep Üniversitesinde okuduğunu hatırlatan Özkan, “Afrin Eğitim Fakültesi için bin Suriyeli öğrenci başvuru yaptı. YÖS sınav sonucunda 120 öğrenci seçildi. Fakültelerin açılması ile birlikte yaklaşık 600 doktoralı öğretim elemanı müracaat etti. Bunlar içinden 6 doktoralı öğretim üyesi seçildi” şeklinde konuştu.

Afrin Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği, PDR ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinin bulunduğunu dile getiren Özkan, “Bölümlerin açılmasında bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. 120 öğrenci aktif olarak okula devam ediyor. Bölgenin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının açılmasına karar verdik. En fazla Türkçe öğretmenliği rağbet görüyor” dedi.

YENİ BÖLÜM AÇILACAK

  • Mühendislik fakültesi açılması yönünde büyük talebin olduğunu söyleyen Özkan, “Matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliği gibi yeni bölümlerin açılması için halk ve mahalli meclis talepte bulunmaktadır. Gelecek yıl eğitim imkanlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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