​​Afşin’in lavantaları dünyaya kapılarını açıyor Afşin'in turizmdeki gelişimi hızla devam ediyor: Şimdi de mis kokulu lavanta tarlalarıyla gündemde İnsanı kendine getiren keskin kokusu ve göz alıcı mor rengiyle doğanın bize bin bir armağanından biri lavanta… Çiçeğine her zaman ulaşılamasa da yağı sayesinde kendinizi bir lavanta tarlasından yürüyor gibi hissedip rahatlayabilirsiniz. Kozmetik ve sağlıkta kullanılan pek çok bitki yağı gibi lavantanın da çeşit çeşit faydası bulunuyor. Eshab-ı Kehf Külliyesi'yle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, mis kokulu lavanta tarlalarıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 19:55 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 20:12 Yeni Şafak