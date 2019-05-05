Afyonkarahisar'da mültecilere eziyet edenler tutuklandı

Afyonkarahisar'da üç kişi zorla bir eve kapattıkları mültecilere küfür edip işkence uyguladı. Acımasızca yaptıkları kaydeden üç kişi, mültecilere zorla "Atatürk, altı ok, Kılıçdaroğlu" gibi sözler söyletti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işkencecilerin kemer ve sopayla mültecilere eziyet ettiği görüldü.
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirirken işkencecilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çay Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Afgan uyruklu iki kişi evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç ile suça sürüklenen çocuk B.K tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır.
Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış, ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K’ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır.
Yapılan ihbar sonucu derhal Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış şüpheliler aynı gece Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır.
Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç tutuklanmış, SSÇ, B.K ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır."
CHP'li Bolu Belediyesi mültecileri hedef göstermişti
31 Mart seçimleri öncesi “Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz” diyen CHP’li Tanju Özcan, belediye başkanlığını kazandıktan hemen sonra Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı aşevinden Suriyelilere verilen yemeği kesmişti. Suriyelilere belediyeden ekmek yedirmeyeceğini söyleyen Özcan, Suriyelilere Bolu’da işyeri açma ruhsatı verilmesini de iptal etti.