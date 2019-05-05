Yerel Seçim 2019
Gündem Afyonkarahisarda mültecilere eziyet edenler tutuklandı
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da mültecilere eziyet edenler tutuklandı

Afyonkarahisar'da mültecilere eziyet edenler tutuklandı

Afyonkarahisar'da üç kişi bir eve kapattıkları mültecilere kemer ve sopayla döverek eziyet etti. İşkenceciler, mültecilere zorla "Atatürk, CHP, altı ok, Kılıçdaroğlu" gibi sözler söyletip küfür etti. Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların tepkisini çeken olayla ilgili Çay Cumhuriyet Başsavcılığı, mültecilere eziyet eden kişilerin olay gecesi tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir evde çekilen görüntülerde 3 kişi mültecileri kemerle dövdü.
Bir evde çekilen görüntülerde 3 kişi mültecileri kemerle dövdü.

Afyonkarahisar'da üç kişi zorla bir eve kapattıkları mültecilere küfür edip işkence uyguladı. Acımasızca yaptıkları kaydeden üç kişi, mültecilere zorla "Atatürk, altı ok, Kılıçdaroğlu" gibi sözler söyletti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işkencecilerin kemer ve sopayla mültecilere eziyet ettiği görüldü.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirirken işkencecilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çay Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Afgan uyruklu iki kişi evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç ile suça sürüklenen çocuk B.K tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır.

Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış, ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K’ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır.

Yapılan ihbar sonucu derhal Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış şüpheliler aynı gece Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır.

Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç tutuklanmış, SSÇ, B.K ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır."

Üç kişi mültecileri eve kapatıp işkence etti
OYNAT 01:42
Üç kişi mültecileri eve kapatıp işkence etti
Afyon'da üç kişi zorla bir eve kapattıkları mültecilere küfür edip işkence uyguladı. Yaptıkları işkenceyi kaydeden kişiler, mültecilere zorla 'Atatürk, altı ok, Kılıçdaroğlu' gibi sözler söyletti.

CHP'li Bolu Belediyesi mültecileri hedef göstermişti

31 Mart seçimleri öncesi “Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz” diyen CHP’li Tanju Özcan, belediye başkanlığını kazandıktan hemen sonra Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı aşevinden Suriyelilere verilen yemeği kesmişti. Suriyelilere belediyeden ekmek yedirmeyeceğini söyleyen Özcan, Suriyelilere Bolu’da işyeri açma ruhsatı verilmesini de iptal etti.

REKLAM

Suriyeliye yemek yok
GÜNDEM
Suriyeliye yemek yok

CHP'li Belediye Başkanı'ndan 'Suriyelilere yardım yapılmayacak' talimatı
OYNAT
CHP'li Belediye Başkanı'ndan 'Suriyelilere yardım yapılmayacak' talimatı
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi.


KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.