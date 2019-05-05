Afyonkarahisar'da mültecilere eziyet edenler tutuklandı

Afyonkarahisar'da üç kişi zorla bir eve kapattıkları mültecilere küfür edip işkence uyguladı. Acımasızca yaptıkları kaydeden üç kişi, mültecilere zorla "Atatürk, altı ok, Kılıçdaroğlu" gibi sözler söyletti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işkencecilerin kemer ve sopayla mültecilere eziyet ettiği görüldü.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirirken işkencecilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çay Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Afgan uyruklu iki kişi evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç ile suça sürüklenen çocuk B.K tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır.

Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış, ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K’ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır.

Yapılan ihbar sonucu derhal Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış şüpheliler aynı gece Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır.

Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç tutuklanmış, SSÇ, B.K ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır."

OYNAT 01:42 Üç kişi mültecileri eve kapatıp işkence etti Afyon'da üç kişi zorla bir eve kapattıkları mültecilere küfür edip işkence uyguladı. Yaptıkları işkenceyi kaydeden kişiler, mültecilere zorla 'Atatürk, altı ok, Kılıçdaroğlu' gibi sözler söyletti.





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CHP'li Bolu Belediyesi mültecileri hedef göstermişti

31 Mart seçimleri öncesi “Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz” diyen CHP’li Tanju Özcan, belediye başkanlığını kazandıktan hemen sonra Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı aşevinden Suriyelilere verilen yemeği kesmişti. Suriyelilere belediyeden ekmek yedirmeyeceğini söyleyen Özcan, Suriyelilere Bolu’da işyeri açma ruhsatı verilmesini de iptal etti.

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GÜNDEM Suriyeliye yemek yok

OYNAT CHP'li Belediye Başkanı'ndan 'Suriyelilere yardım yapılmayacak' talimatı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi. BiP'te paylaş

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