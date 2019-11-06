Afyon’da turizme sanatsal yemek

Afyonkarahisar’ın Erkmen Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle açıldı. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş, müdürler ve çok sayıda davetli katıldı.

KAZANÇ HAYRA HARCANACAK

Afyonkarahisar’ın ortasında hanımların el emeği ve göz nuru ürünlerini halka sunabilecekleri bir mekan olmasını faydalı bulduğunu dile getiren Kurtulmuş, Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi’nin hem geleneksel lezzetlerin devamını sağlaması hem de sonraki nesillere aktarılması bakımından önemine dikkati çekti. Kurtulmuş, “Evin direği olan hanımların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları bakımından fevkalade değerli bir hizmet olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah, güzel sonuçlar alırsınız. Ayrıca, buradan elde edilecek kazancın da hayır işlerine harcanacak olması ayrı bir değer ve güzelliktir” dedi.

GÜZEL MEKANDA YEMEK SANATI

Kurtulmuş, Afyonkarahisar’ın lezzet ve gastronomi bakımından Türkiye’nin önemli illerinden birisi olduğunun UNESCO tarafından tescil edildiğine işaret etti. Kurtumuş, Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin önemli otellerine sahip olduğunu ve dünya standartlarında rekabet edebileceğini vurguladı.

Afyonkarahisar’ın turizm açısından önemli hamleler gerçekleştirebileceğini aktaran Kurtulmuş, “Sağlık turizmi bakımından da önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapılacak. Bu bütün çabaların içerisinde buraya gelen turistlere, böylesine güzel bir mekanda yemek sanatının özelliklerini sunmak da herhalde çok anlamlı olacaktır” şeklinde konuştu.