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Gündem Afyonkarahisarda tedirgin eden görüntü Fay hattı boyunca yarıklar oluştu
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar haber: Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin

Afyonkarahisar'da tedirgin eden görüntü: Fay hattı boyunca yarıklar oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Haber Merkezi DHA
Yarıkların derinliği 6 metreyi buluyor.
Yarıkların derinliği 6 metreyi buluyor.

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı.

DHA

Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu.

Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.

DHA

Afyonkarahisar'da zemindeki kayma ve evlerdeki çatlaklar mahalleliyi tedirgin etti
GÜNDEM
Afyonkarahisar'da zemindeki kayma ve evlerdeki çatlaklar mahalleliyi tedirgin etti

Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.

Mahalleli diken üstünde: Zemindeki kayma ve evlerdeki çatlaklar mahalleliyi tedirgin ediyor
FOTOĞRAF 13
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Akçeşme ve Şıhlar mahallelerindeki bina ve arazilerde son zamanlarda artan çatlak ve toprak kaymaları mahalle halkını tedirgin ediyor.
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Yaklaşık 20 ev ve besihanenin duvar ve kolonlarında kaymadan dolayı derin çatlaklar oluştu. Mahalle sakinleri çözüm bulunmasını isterken, evlerindeki çatlaktan dolayı korku içinde yaşadıklarını söyledi. Mahalleli, kaymanın su kuyuları açılmasından kaynaklandığını, çatlakların ise fay hattından kaynaklandığını iddia ederken, kurumların gerekli incelemeyi yapmalarını beklediklerini kaydetti.
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Son günlerde zeminde artan kaymalar yüzünden endişelendiklerini, evlerinde korkuyla yaşadıklarını söyleyen İsmail Kaygısız, Evimin arkasındaki yarıkları gördüm. Gittiğimiz yetkililer fay hattı olduğunu söylüyor, buradan fay hattı gidiyor, yetkililerin ilgilenmesini rica ediyorum dedi.
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Mahalleli Ceylan Güzyiğidi, 2 sene önce buralar göçtü, aşağıya indi, besihanenin içerisinde de yarıklar var. Mezarlıktan gelen fay hattı bu şekilde geliyor, duvarı patlattı. Böyle tabanda da var. İnce bir yarık vardı sonra da genişlemeye başladı, gittikçe de genişliyor. Derinliğinde aşağı yukarı bir metreyi buluyor. Besihanede geriye doğru hafif bir yatma da var. Fay hattından dolayı bu ağacın yarılıp da göçtüğünü düşünüyorum, bu ağaç kendiliğinden yarılıp aşağıya indi, yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz diye konuştu.
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'EVİM TEHLİKEDE, KOMŞULARIM DA ZARAR GÖRÜYOR'<br> <br> Oluşan obrukların ve büyük çatlakların, bilinçsiz su tüketimi ve açılan sulama kuyuları nedeniyle oluştuğu belirten Mebrur Sakartepe, Evimin etrafında su çıkartıldıktan sonra böyle yarıklar başladı. Benim hayatım tehlikede, evimde avlumda da var. Su çıktıktan sonra bu şekilde yollar çöküntü yaptı. Evim tehlikede, komşularım da zarar görüyor şeklinde konuştu.
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Mahalleli Yakup Ciddi ise, şunları söyledi:<br><br> Son zamanlarda mahallemizde oluşan ve evimizin giriş kapısında ve altında oluşan yarıklardan, yoldaki göçüklerden görülmesi üzerine bu konuda bilgi edinmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Özkaymak hocaya ulaştım. Ondan edindiğim bilgiye göre; mahallemizi ve sokağımızı söylediğimizde bu yarıkların ve göçüklerinde faydan kaynaklı olduğunu öğrendim. Daha sonrasında onlardan edindiğim bilgilere göre toprağın yere 10 santim çöktüğünü öğrendim. Evimizin girişindeki bu çatlaklardan görüleceği üzere fay evimizin altından gittiğini düşünüyoruz. Biz, gün gün endişelendiğimizden dolayı kendi imkanlarımızla dolduruyoruz. Bu konuda gerekli makamların bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz.
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'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'<br> <br> Çatlakların oluştuğu evde oturmak zorunda kaldığını belirten Hacer Ciddi de, Buradaki yarıklar fay hattından dolayı, ev yarıldı ve komşumuz da bu evi terk edip gitti. Komşumuzun ev alma imkanı olduğu için ev aldı ama bizim imkanımız yok. Göçük ve çatlaktan dolayı korku içinde yaşıyoruz ifadelerini kullandı.
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Mahalleli diken üstünde: Zemindeki kayma ve evlerdeki çatlaklar mahalleliyi tedirgin ediyor
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki 2 mahallenin zemininde oluşan kayma nedeniyle evlerde ve istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Evlerindeki çatlaklardan dolayı korku ve tedirginlik yaşayan aileler, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.


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