Afyonkarahisar'da tedirgin eden görüntü: Fay hattı boyunca yarıklar oluştu

Mahalleli Yakup Ciddi ise, şunları söyledi:<br><br> Son zamanlarda mahallemizde oluşan ve evimizin giriş kapısında ve altında oluşan yarıklardan, yoldaki göçüklerden görülmesi üzerine bu konuda bilgi edinmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Özkaymak hocaya ulaştım. Ondan edindiğim bilgiye göre; mahallemizi ve sokağımızı söylediğimizde bu yarıkların ve göçüklerinde faydan kaynaklı olduğunu öğrendim. Daha sonrasında onlardan edindiğim bilgilere göre toprağın yere 10 santim çöktüğünü öğrendim. Evimizin girişindeki bu çatlaklardan görüleceği üzere fay evimizin altından gittiğini düşünüyoruz. Biz, gün gün endişelendiğimizden dolayı kendi imkanlarımızla dolduruyoruz. Bu konuda gerekli makamların bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz.