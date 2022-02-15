Gündem Trenin çarptığı otomobil sürücüsü canını son anda atlayarak kurtardı
AFYONKARAHİSAR

Trenin çarptığı otomobil sürücüsü canını son anda atlayarak kurtardı

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü son anda araçtan dışarı atlayarak canını kurtardı. Kurtarma ekipleri sürücüyü yaklaşık 15 dakika süren arama çalışması sonrası buldu.

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Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar haber: Trenin çarptığı otomobil sürücüsü canını son anda atlayarak kurtardı
Otomobili önüne alarak sürükleyen tren olay yerinden yaklaşık 150 metre ileride durabildi.

Kaza, Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ABN 969 plakalı otomobil ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hüseyin Sönmez (42) trenin geldiğini son anda fark etti.

Sönmez’in atlayarak canını kurtardığı otomobile sonrasında Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren olay yerinden yaklaşık 150 metre ileride durabildi.

EKİPLER SÜRÜCÜYÜ 15 DAKİKA SONRA BULABİLDİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler bir süre çevrede sürücüyü aradı. Ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir arama çalışması sonrası Sönmez’i kaza yerine yakın bir yerde arazide buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Sönmez ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kazaya ilk müdahaleyi ise olay yerine yakın bir bölgede bulunan AFJET ısı merkezi çalışanları yaptı.

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