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Afyonkarahisar haberler: Zincirleme trafik kazası, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası meydana geldi: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 58'inci kilometresinde bir otomobil, römorku odun yüklü traktörü solladığı sırada ön tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir traktöre çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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  • Bedirhan A. idaresindeki 55 EE 906 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 58'inci kilometresi Sandıklı Meslek Yüksek Okulu yakınlarında, Rafet Ç. yönetimindeki 03 LB 289 plakalı römorku odun yüklü traktörü solladığı sırada ön tekerine çarptı.

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Savrulan otomobil traktöre çarptı

Çarpmanın etkisiyle Bedirhan A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak İbrahim Ö'nün kullandığı 03 ABE 211 plakalı traktöre çarptı.

  • Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Bedirhan A, beraberindeki Gökhan A. ve traktör sürücüleri Rafet Ç. ile İbrahim Ö. yaralandı.

Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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