Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası meydana geldi: 4 kişi yaralandı

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Malatya'da büyük operasyon: 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.