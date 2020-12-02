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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar haberleri: Dilenci kadın kendisine işlem yapmak isteyen zabıtaya küfür edip ortalığı birbirine kattı

Dilenci kadın kendisine işlem yapmak isteyen zabıtaya küfür edip ortalığı birbirine kattı

Afyonkarahisar’da kucağında çocuğu ile sokakta dilencilik yapan kadın, kendisine müdahale eden zabıta memurlarına tepki şiddetli gösterdi. Kadın bağıra çığıra küfürler ederek zabıtanın kendisinin işlem yapmasının önüne geçip olay yerinden ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Zabıta ekipleri bağırıp çağırıp küfürler eden kadının hakkında işlem yapamadı.
Zabıta ekipleri bağırıp çağırıp küfürler eden kadının hakkında işlem yapamadı.

Afyonkarahisar'da kucağındaki bebek ile sokakta dilencilik yaparak vatandaşlardan para toplayan bir kadın ihbarını alan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek kadını buldu. Zabıta ekipleri kadına hakkında işlem yapılmak üzere belediyeye götürüleceğini söyledi. Bunu duyan ve yaşı genç olan kadın ise hemen görevlilere tepki göstererek bağırmaya başladı. Zabıta ekipleri kadını sakinleştirmeyi başaramayınca olay yerine polis istedi.

Bağıra bağıra olay yerinden uzaklaştı

Bu arada kadın sokakta bağıra çağıra küfür ve hakaretler ederek zabıtadan uzaklaşmaya başladı. Ekipler kadını durdurmak için müdahale de bulunsa da bunda başarılı olamadı. Kadın bir süre bölgede bağırdıktan sonra gözlerden kayboldu. Ekipler ise olay yerinde bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

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