Dilenci kadın kendisine işlem yapmak isteyen zabıtaya küfür edip ortalığı birbirine kattı

Afyonkarahisar'da kucağındaki bebek ile sokakta dilencilik yaparak vatandaşlardan para toplayan bir kadın ihbarını alan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek kadını buldu. Zabıta ekipleri kadına hakkında işlem yapılmak üzere belediyeye götürüleceğini söyledi. Bunu duyan ve yaşı genç olan kadın ise hemen görevlilere tepki göstererek bağırmaya başladı. Zabıta ekipleri kadını sakinleştirmeyi başaramayınca olay yerine polis istedi.

Bağıra bağıra olay yerinden uzaklaştı

Bu arada kadın sokakta bağıra çağıra küfür ve hakaretler ederek zabıtadan uzaklaşmaya başladı. Ekipler kadını durdurmak için müdahale de bulunsa da bunda başarılı olamadı. Kadın bir süre bölgede bağırdıktan sonra gözlerden kayboldu. Ekipler ise olay yerinde bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

REKLAM

GÜNDEM Tarlasında buldu, yalak olarak kullanıyordu, 1200 yıllık tarih eser olduğunu öğrenince internetten satışa çıkardı

GÜNDEM Emre Aşık'tan şoke eden iddia: Eski eşim adam tuttu beni öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi