Hem dolandırdılar hem de 'Yetmez kredi çek' dediler

Karapınar köyünde oturan Mehmet Çolak'ı 22 Haziran günü saat 13.30 sıralarında telefonla arayan kişi, kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, 'Banka hesaplarından para çekmeye çalışan şebekeler var. Bunu halletmek için bize yardımcı olman gerekir' diyerek, verecekleri banka hesabına bir miktar para göndermesini söyledi. Telefondaki kişiye inanan Mehmet Çolak, hesabındaki 14 bin TL'yi verilen hesaba gönderdi. Çolak'ı kısa süre sonra tekrar arayan şüpheli, paranın yeterli olmadığını söyleyip bankadan 50 bin TL kredi çekmesini istedi. Mehmet Çolak, bir gün sonra sabah saatlerinde bankaya gidip, kredi başvurusu yapacağı sırada dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

GÜNDEM 'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı



50 BİN TL KREDİ ÇEKMESİNİ İSTEDİLER



Polise gidip şikayetçi olan Mehmet Çolak, “Bir telefon geldi, 'Afyon Başsavcısıyım, bankalardan senin hesabından para çekmeye çalışan şebekeler var bunu halletmemiz için bize yardımcı olman lazım. Taksiye binip Sultandağı'na geliyorsun' dedi. Korktuğum için Sultandağı'na vardım. Banka ATM'sinden verilen hesaba 14 bin TL yolladım. Paranın yetersiz olduğunu söyleyip 50 bin TL kredi çekmemi istediler. Ertesi gün bankaya gittiğimde dolandırıldığımı anladım" dedi.

REKLAM

GÜNDEM 'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı

OĞLUNU DA ARAMIŞLAR

Mehmet Çolak, emniyette şikayetçi olduğu sırada aynı dolandırıcıların bu kez oğlu Ahmet Çolak'ı aradığını belirterek, "Oğluma, 'Babanın şu anda Afyon Başsavcılığı'nda ifadesi alınıyor. Baban cezaevine girecek, cezaevine girmemek için evinizde altınınız var mı? Bize biraz para lazım, babanızı kurtarmak için' diyorlar. Bunun üzerine eşinden altınları alan oğlum yola çıktığı esnada jandarmanın uyarısı üzerine dolandırılmaktan kurtuldu" diye konuştu.