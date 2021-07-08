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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'daki mide bulandıran görüntülere para cezası

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde işçilerin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 21 bin TL para cezası kesildi. Olay sonrası harekete geçen emniyet müdürlüğü ekipleri de, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Afyonkarahisar haberleri: Mide bulandıran görüntülere para cezası
Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Afyonkarahisar Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin işçiler tarafından ayakkabılarıyla çiğnendiği anlar yer aldı.

DHA

Diğer işçilerin kasalarla getirip, daha büyük bir kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine işçilerin ayakkabıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

DHA

İNCELEME SONRASI PARA CEZASI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri olayla ilgili incelemenin yapılmasının ardından işletmeye 21 bin TL para cezası uygulandığını belirtti.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis soruşturma başlattı.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan 4 kişi savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü: Vişneleri ayakkabısıyla ezdi
HAYAT
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü: Vişneleri ayakkabısıyla ezdi

'İMHA EDİLECEK KİRAZLAR VİDEOYA YANSIMIŞTIR'

Olayın yaşandığı tesiste çalışan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi ise videoda görülenlerin imha edilecek kirazlar olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

İşletmeye 21 bin TL para cezası kesildi.
İşletmeye 21 bin TL para cezası kesildi.

"Bahçelerde oluşan yoğun yağıştan dolayı bozulan, çatlayan, kurtlanan kirazların ağaçlara ve bahçelere zarar vermesi dolayısıyla toplanarak imha edilmektedir. Normal kullanılacak kirazlarımız normal kasalarına alınmaktadır. Biz meyve suyu üreticiliği yapmıyoruz, hal dükkanıyız. Kurtlu olanlar geldiğinde imha ediyoruz. İmha edilecek kirazlar videoya yansımıştır. Meyve suyu olacak kirazlar değildir."

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