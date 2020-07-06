Afyonkarahisar'da mezar yerlerini kura ile belirlediler: Hiçbir şaibeye meydan verilmiyor

Kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.

Bayraktepe Mezarlığında girişinde tespit edilen iki, üç ve dört gözden oluşan bin adet mezar için başvurular alınmaya başladı. Tahsislerin hakkaniyet olması konusunda titiz davrandıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapılı iki, üç ve dört gözden oluşan tüm mezarların kura ile belirleneceğini söyledi.

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Kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.

Kabirlerin ticari amaçla kullanımını ve el değiştirmesini önlemek istediklerini ifade eden Başkan Zeybek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bayraktepe Mezarlığımızın girişinde yeni mezar yerleri oluşturduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapımına devam ettiğimiz kabirlerimiz son derece düzenli ve sağlam olup hiçbir şaibeye meydan vermeden, kuralarını çekip, tahsislerini imzalıyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi olarak hali, vakti yerinde olmayan vatandaşlarımızın da Allah geçinden versin cenaze definlerini yapmak bizim görevimizdir.”

Öte yandan, kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.

Kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.

Kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.