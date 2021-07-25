Afyonkarahisar'da minibüs römorka çarptı: 7 kişi yaralandı

Hayat

Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Aykul’un cenazesi adli tıptan alındı

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul’un cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Cenazenin alınması esnasında konuşan abla Emel Kalkandelen, “Eve dışarıdan girmek imkansız ama yalnız ölüm galiba böyle oluyormuş. Hep nefes sıkıntısı vardı” dedi.