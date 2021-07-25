Afyonkarahisar'da minibüs römorka çarptı: 7 kişi yaralandı

Ankara'dan Afyon yönüne giden Ahmet Demirci (36) yönetimindeki minibüs, Camili köyü yakınlarında T.D. yönetimindeki buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çaptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ahmet Demirci ile yanındaki Tamer Doğan (34), Kafiye Demirci (39), Döndü Çulha (66), Emine Demirci (18), N.D. (13) ve Ö.D. (12) yaralandı. Yaralılardan 6'sı gelen ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Kafiye Demirci ise AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kafiye Demirci de müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.