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Gündem Afyonkarahisarda otobüs tarlaya devrildi 16 yaralı
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otobüs tarlaya devrildi, kazada 16 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Haber Merkezi İHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dinar ilçesinden Çay ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Behçet G. (55) yönetimindeki 48 EB 901 plakalı otobüs, Karaadilli beldesi Kızkapan mevkiine geldiği esnada havanın yağışlı yol yüzeyinin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan tarlaya devrildi.

  • Meydana gelen trafik kazasında Behçet G., Recep Gündüz, Sancar Babur, Murad Şahin, Nermiye Babur, Hatice Mercan, Sıddıka Şahin, Hatice Gök, Şerife Akbaba, Mualla Bedeş, Adnan Alkaya, Durmuş Ali Saygın, Perihan Saygın, İlyas Arslan, Habibe Çelik, Fatma Güler yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi, Çay Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

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