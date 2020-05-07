Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nundarbe tehditleri sonrası Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verdi. Kaftancıoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar, terör örgütleriyle yakın teması yeniden akıllara geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası attığı tweetler halen unutulmayan Kaftancıoğlu, Gezi provokasyonundan sonra devlete katil demişti.