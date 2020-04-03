Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde yaşayan İ.G.'nin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İ.G.'yi beldede yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 parça tarihi eser ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 97 parça tarihi eser ele geçirildi.

4 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 89 sikke ve 3 altın işlemeli obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'de ikamet eden M.A.H'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için aracıyla Afyonkarahisar'a geleceği yönünde bilgi aldı.

Fiziki takibe alınan M.A.H. ile S.S. ve T.N, kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde, bir tabanca, bir kuvars taşı, 4 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 89 sikke ve 3 altın işlemeli obje ele geçirildi.

S.S. ve T.N. serbest bırakılırken, gözaltındaki M.A.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.