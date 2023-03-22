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Dokuz kurşunla ağabeyini vurdu: Ben değil babamın daireleri öldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağabeyini dokuz kurşunla vurarak öldüren Nurullah Altay (31) tutuklandı. Altay, adliyeden çıkarıldığı sırada, "Kardeşimi ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Daireleri alsın başına çalsın. Daireleri o alsın, kardeşi kardeşe öldürttüler" ifadesini kullandı.

14:58 . 22/03/2023 Çarşamba
DHA
Zonguldak

Zonguldak

Olay, Belen Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Yedi ay önce inşaattaki daireler konusunda çıkan tartışma sonrası birbirlerini bıçakla yaralayan Fevzi Altay ile kardeşi Nurullah Altay, aynı konuda yine kavga etti. 


Nurullah Altay, ağabeyi Fevzi Altay'ı tabancayla vurdu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Altay için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ancak Nurullah Altay ağabeyini otomobiliyle hastaneye götürmek için yola çıktı. Nurullah Altay, yolda karşılaştığı 112 sağlık ekiplerini görünce aracı durdurup yaralı ağabeyini teslim etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Fevzi Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan, mermi çekirdeği ve kan izi tespit etti.



'Kasten vurulması gibi bir durum yoktur'

Nurullah Altay ise ifadesinde, "Fevzi´nin kasten vurulması gibi bir durum yoktur. Vücudunun birçok yerinde mermi giriş ve çıkış yarasının bulunması da silahla gelişi güzel ateş edildiğinin göstergesidir. Ben hemen araçtan inerek 112´yi aradım, ön tarafa da giderek Fevzi´yi yan koltuğa atmaya çalıştım. Belimdeki silahı ve diğer silahı çalılığa koydum. Hastaneye yetiştirmek için hareket ettim" dedi.


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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurullah Altay sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, adliye çıkışında "Kardeşinizi siz mi öldürdünüz" sorusuna “Ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Dairelerini alsın başına çalsın” cevabını verdi.

#Zonguldak
#emniyet
#adliye
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