Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’de yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki çevreci görünümlü gösterilere tepki göstererek, “Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

POTANSİYELE FAZLASIYLA SAHİBİZ

Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, ‘Zaman bizden yanadır’ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir. Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek hazırlığa sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız. Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akamete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı’na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor.

KAÇ AĞAÇ DİKTİNİZ ÇIKIN AÇIKLAYIN

Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50’den fazla arttı. Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. 2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikmektir. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.

SERZENİŞLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Dillendiren serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetleri çoğaltmak. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik. Yatırıma ve istihdama öncelik vererek, Türkiye’yi güçlendirdik. Milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiğimiz bir Türkiye var. Tüm bunları 66 milyondan 86 milyon çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.

Fındık alım fiyatı 84 lira

Bu yıl 770 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: Alım fiyatı Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ayrıca üreticilerimize kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

Sıkıntılar gelip geçici

Son 21 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 15’in altında olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: Yükselen enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Biri istihdam biri de büyümedir. Türkiye Yüzyılı’nı da bu anlayış üzerinden inşa ediyoruz. Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. İçeride yaşadığımız badireler ve küresel sorunların açtığı sıkıntılar gelip geçicidir.

6 buçuk milyon konut dönüşecek

Vatandaşların tamamının refahlarını yükseltecek bir alt yapı kurduklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: Sağlıkta eşi benzeri olmayan bir yapı oluşturduk. Yaklaşık 11 milyon yeni konutla depreme hazırlık yaptık. 680 bin yeni konut için kolları sıvarken 6 buçuk milyon konutu dönüştüreceğiz. 15 Ağustos’a kadar afetzedelerin tamamını konteynerlere taşımış olacağız. Yerinde dönüşüm projesine 160 bini aşkın kişi başvurdu. 15 Ağustos’a kadar çadırda kalan tüm afetzedelerimizi konteynere taşımış olacağız.







