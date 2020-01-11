Gündem Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi AA
Şüpheli Hasan A, gözaltına alındı.
Şüpheli Hasan A, gözaltına alındı.

Sosyal medyada Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yaşadığı ileri sürülen Hasan A'nın ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğüne yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelinin bu ilçede oturmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmada şüphelinin Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet ettiği ancak bir süre önce İstanbul'a gittiği belirlendi.

Şüpheli Hasan A, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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