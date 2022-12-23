Gündem AGD-MGV Genel Başkanı Selçuk Turhan Ağrıda STK temsilcileriyle bir araya geldi
AĞRI

AGD-MGV Genel Başkanı Selçuk Turhan Ağrı’da STK temsilcileriyle bir araya geldi

AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Ağrı ziyareti kapsamında gerçekleştirilen programlara ve ziyaretlere katıldı. AGD öncülüğünde tertip edilen STK Temsilcileri Buluşması’na katılan Turhan ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AGD-MGV Genel Başkanı Selçuk Turhan Ağrı’da STK temsilcileriyle bir araya geldi
AGD-MGV Genel Başkanı Selçuk Turhan

Anadolu Gençlik Derneği (AGD)-Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, AGD öncülüğünde tertip edilen STK Temsilcileri Buluşması’na katılarak “Türkiye’de Gençlere Ulaşma Stratejileri İle Ailede Yaşanan Problemler ve Çözüm Yolları” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Basına kapalı şekilde düzenlenen program öncesinde konuşan Turhan, “Ağrı ile birlikte 21 ilde çeşitli STK temsilcileriyle bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarımızla, Ağrı'da yaşayan gençlerimizin hem kendi iklimleri içerisinde yetişecekleri hususları değerlendiriyoruz hem de öbür taraftan akademik başarılarını, milli ve manevi değerler noktasındaki irtibatlarını konuşacağımız önemli bir çalışma ortaya koymuş olacağız" dedi.

Rektör Karabulut’a Nezaket Ziyareti

AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Genel Başkan Yardımcıları ve Ağrı AGD Şube Yönetimi ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette AGD’nin çalışmaları, üniversitelerdeki eğitim, STK’ların önemi gibi konularda istişarelerde bulunuldu.
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