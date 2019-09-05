Gündem Ağır darbe yiyen PKK iç infaza başladı
VAN

Ağır darbe yiyen PKK iç infaza başladı

Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Van'ın Çatak ilçesinde ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'da örgüt içi işkence ve infazların başladığını, infaz edilmekten korkan teröristlerin de kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin ikna edilerek teslim olmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

  • Açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında ailesi ve kendisiyle ikna çalışması yürütülen bir teröristin 2 Eylül'de Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısı'nda teslim olduğu kaydedildi.

AĞIR KAYIPLARIN ARDINDAN İNFAZLAR BAŞLADI

Valilik açıklamasında, teröristle yapılan ilk mülakatta, son zamanlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı operasyonlar sonucunda sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediğini dile getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan terörist, terör örgütü PKK/KCK'nın örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını anlattı. 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini dile getirdi. Terörist, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını aktardı. Teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etti."

REKLAM

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın kaçırdığı kızlar jandarmaya sığınarak yaşadıkları dehşeti anlattı
GÜNDEM
PKK'nın kaçırdığı kızlar jandarmaya sığınarak yaşadıkları dehşeti anlattı

HDP'den eylem yapan anneler için açıklama:'Oyun oynuyorlar'
GÜNDEM
HDP'den eylem yapan anneler için açıklama:'Oyun oynuyorlar'
Evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

HDP binası önündeki eylem büyüyor.
Yıkımlar başlıyor

Yıkımlar başlıyor

​Uzungöl kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtulacak.
PKK iç infaza başladı

PKK iç infaza başladı

Ağır darbe yiyen örgütten kaçan teröristin itirafları.
Binlerce<br>çalışan alınacak

Binlerce
çalışan alınacak

Erdoğan'ın imzasıyla 4 ilde faaliyete geçecek.
Hazırlıksız çıkmayın

Hazırlıksız çıkmayın

İstanbul dahil 13 il için kuvvetli sağanak uyarısı.
Kurucusu olduğu<br> borsadan kovuldu

Kurucusu olduğu
borsadan kovuldu

Değer kaybeden Alman devine borsa şoku.

Rakibimiz Çekya

Rakibimiz Çekya

​12 Dev Adam tur için parkeye çıkıyor.
Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar

​2,5 ve 12 yaşındaki çocuklarına içki içirmişlerdi.
İşsiz bir hafta

İşsiz bir hafta

​Ekmek nöbetinde 7 günü geride bırakan İBB personeli işlerini geri istiyor.
Okul çantası<br>300 lirayla hazır

Okul çantası
300 lirayla hazır

​Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri alışveriş telaşı sardı.
Abdullah Mursi<br>hayatını kaybetti

Abdullah Mursi
hayatını kaybetti

Babasının şehadetinden 3 ay sonra vefat etti.
Asya açılımı<br>Hindistan ve Keşmir

Asya açılımı
Hindistan ve Keşmir

​İdris Saruhan'ın Hindistan ve Keşmir izlenimleri.
Ankara'da<br>ağaç katliamı

Ankara'da
ağaç katliamı

​CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımı ve zamları bu defa ağaç katliamı izledi.
İmza töreninde<br> büyük sürpriz

İmza töreninde
büyük sürpriz

Mustafa Cengiz, Falcao'nun sponsorunu açıkladı.
İran'a yeşil ışık

İran'a yeşil ışık

BM toplantısı için ABD'ye gidecek olan Ruhani'ye mesaj.
CHP dümeni Kandil'e kırdı

CHP dümeni Kandil'e kırdı

MHP lideri Bahçeli, ​CHP'yi sert eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.