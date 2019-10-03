Ağır hasarlı okullar 99’dan önce yapılmış

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen Silivri açıkları merkez üslü, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne (AFAD) gelen hasarlı yapı ihbarları değerlendirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekiplerce incelendi. AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu saptandı.

9 OKUL DEPREMDEN ÖNCE İNŞA EDİLMİŞ

Ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok), Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin 17 Ağustos 1999’daki büyük depremden önce yapıldığı tespit edildi.

RAPORA GÖRE YOL HARİTASI

Az hasarlı olduğu anlaşılan 20 okuldan Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hariç, diğer 19’unun da yine 1999 depreminden sonra inşa edildiği belirtildi. Öte yandan ön hasar tespit çalışmalarının gözlemsel olarak yapıldığı, hasarlı binaların beton mukavemeti ve demir donatılarının ayrıntılı olarak incelenmeye başlandığı bildirildi. Detaylı hesaplamalar sonucunda önümüzdeki günlerde hasar tespit raporu çıkarılarak buna ilişkin yol haritasının çizileceği kaydedildi.