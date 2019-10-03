Gündem Ağır hasarlı okullar 99dan önce yapılmış
İSTANBUL

Ağır hasarlı okullar 99’dan önce yapılmış

İstanbul’daki depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarında 20 okulun hafif, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ağır hasarlıların tamamının 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapıldığı saptandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu
Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen Silivri açıkları merkez üslü, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne (AFAD) gelen hasarlı yapı ihbarları değerlendirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekiplerce incelendi. AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu saptandı.

9 OKUL DEPREMDEN ÖNCE İNŞA EDİLMİŞ

Ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok), Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin 17 Ağustos 1999’daki büyük depremden önce yapıldığı tespit edildi.

RAPORA GÖRE YOL HARİTASI

Az hasarlı olduğu anlaşılan 20 okuldan Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hariç, diğer 19’unun da yine 1999 depreminden sonra inşa edildiği belirtildi. Öte yandan ön hasar tespit çalışmalarının gözlemsel olarak yapıldığı, hasarlı binaların beton mukavemeti ve demir donatılarının ayrıntılı olarak incelenmeye başlandığı bildirildi. Detaylı hesaplamalar sonucunda önümüzdeki günlerde hasar tespit raporu çıkarılarak buna ilişkin yol haritasının çizileceği kaydedildi.

Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam
GÜNDEM
Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam
İYİ Parti yanlıştan dönüyor

İYİ Parti yanlıştan dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında buluşan ittifak dağılıyor.
At binenin kılıç kuşananın

At binenin kılıç kuşananın

​Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
İhracattayükseliş sürüyor

İhracatta
yükseliş sürüyor

​Eylül ayı ihracatı 2018 rakamlarına göre yüzde 5 arttı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Plastik atıklar son olarak, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı.
Eve dönüş diplomasisi

Eve dönüş diplomasisi

​Suriyelilerin dönmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirilecek.
Su kıyameti kapıda

Su kıyameti kapıda

​Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ekim sayısı raflarda yerini aldı.

Irak'ta kırmızı alarm

Irak'ta kırmızı alarm

8 kişinin öldüğü olaylar nedeniyle internete erişim durduruldu.
50+1 tartışması

50+1 tartışması

​Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde böyle bir konu yok.
Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk kez toplandı

İlk kez toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
Krizin sebebi yönetim zafiyeti

Krizin sebebi yönetim zafiyeti

Planlamasız kararlar alınıyor, koordinasyon toplantıları yapılmıyor.
Serin ve <br>yağışlı hava geliyor

Serin ve
yağışlı hava geliyor

Hafta sonu için ülke geneline uyarı yapıldı.
Martı eti olabilir

Martı eti olabilir

​Tavuk döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark dikkat çekiyor.
HDP'den İyi Parti ve Saadet Partisi çıkışı

HDP'den İyi Parti ve Saadet Partisi çıkışı

"​Önce iktidarı durduralım sonra Sivas'ın hesabını soracağız".
Savaş hazırlığındalar

Savaş hazırlığındalar

​ABD ve PKK, Haseke-Tenef hattında savaş hazırlığı yapıyor.
Avaşin vuruldu

Avaşin vuruldu

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.