Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçiren Ekren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Kasım günü saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçiren Ekren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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