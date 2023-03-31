Ağıralioğlu'nun masayı dağıtan Akşener'in geri dönmesi için oy kullandığı ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek açıklamalar yaparak Altılı Masa'yı dağıtmış, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla geri dönmüştü.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı
Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masayı dağıtma hamlesi sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da HDP-CHP iş birliğine karşı çıkarak partisinden istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediğinin altını çizen Ağıralioğlu,
"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum"
ifadelerini kullandı.
"Masaya dönmesi için el kaldırdın şimdi ne oldu?"
"Masaya dönmesi için el kaldırdın şimdi ne oldu?"
Ağıralioğlu'nun istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz Ağıralioğlu'na tepki göstererek
"Akşener'in altılı masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu?"
diye sordu.
Uz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?"
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23 dakika önce