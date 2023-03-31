|
Reklam
Reklam
Gündem

Ağıralioğlu'nun masayı dağıtan Akşener'in geri dönmesi için oy kullandığı ortaya çıktı

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener'in masayı dağıtma hamlesinin ardından geri dönmesi için oy kullandığı ortaya çıktı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, HDP-CHP iş birliğine ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak istifa eden Ağıralioğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uz, "Akşener'in Altılı Masa'ya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?" diye sordu.

12:40 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ağıralioğlu'nun masayı dağıtan Akşener'in geri dönmesi için oy kullandığı ortaya çıktı.

Ağıralioğlu'nun masayı dağıtan Akşener'in geri dönmesi için oy kullandığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek açıklamalar yaparak Altılı Masa'yı dağıtmış, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla geri dönmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masayı dağıtma hamlesi sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da HDP-CHP iş birliğine karşı çıkarak partisinden istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediğinin altını çizen Ağıralioğlu,
"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum"
ifadelerini kullandı.

"Masaya dönmesi için el kaldırdın şimdi ne oldu?"

Ağıralioğlu'nun istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz Ağıralioğlu'na tepki göstererek
"Akşener'in altılı masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu?"
diye sordu.

Uz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?"




#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.