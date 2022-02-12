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HATAY

Ağlar denizanasıyla doldu: 'Dokunmayın zehirli' uyarısı geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, normalde mart ayında ortaya çıkan denizanalarının erken görülmesiyle ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "Denizanaları zehirli olduğu için dokunulmaması gerekiyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ağlar denizanasıyla doldu: Dokunmayın zehirli uyarısı geldi
Ağlar denizanasıyla doldu; üniversiteden 'dokunmayın' uyarısı geldi.

Samandağ açıklarında onlarca balıkçı, önceki gün avlanmak için gırgır teknelerle denize açıldı. Avlanma alanlarına teknelerini çeken balıkçıların serdikleri ağlara neredeyse balıktan çok denizanası takıldı. Farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar yine aynı manzarayla karşılaştı. Balıkçılar denizanalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

DHA

'AKINTIYA KAPILIRLARSA KIYIDA GÖRÜLEBİLİR'

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, giriş ve çıkış olmak üzere iki akıntı sisteminin olması nedeniyle İskenderun Körfezi'nde denizanalarının akıntıya kapılmaları durumunda kıyılarda da görülebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Özcan, belirli dönemlerde denizanalarının sayıca fazla gözlendiğine dikkat çekti. Mart ayında ortaya çıkan denizanalarının erken görülmesiyle ilgili üniversite olarak inceleme başlattıklarını belirten Prof. Dr. Özcan, “Görülen rhopilema nomadica (göçmen denizanası) türü. Havaların ısınması ile birlikte denizin suyu da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Özellikle açıklarda Samandağ bölgesinde balıkçılık faaliyetleri yürüten balıkçılarımız karşılaştı. İstilacı olan egzotik bir deniz anası olan bu türün yoğun bir popülasyon oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle gırgır avcılığında 35 kulacın üzerindeki derinliklerde görüldü. Yoğunlaştığını net bir şekilde görebilmekteyiz" dedi.

DHA

'DOKUNMASINLAR'

Denizanalarının daha önce bu tarihlerde Mısır, İsrail ve Lübnan'da görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, "Bizim buralara gelmeleri 2 haftayı buluyordu. Mart ayının başında görüyorduk. Çok erken bir dönemde kıyılarımıza görmeye başladık. Eğer akıntıya kapılırlarsa körfez içine de girebilir. Kıyılarımızda da görülebilme ihtimali var. Bir tehlike veya tehdit söz konusu değil ama akıntıyla birlikte körfezin içerisine girip kıyılarda görülmesi durumunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Zehirli olduğu için dokunmasınlar. Üniversitemize ve yetkili kurumlara gördüklerinde haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Denizanası istilası: Balıklar ve balıkçılar için tehdit oluşturuyor
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Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. İstinye Marina'da büyüklü, küçüklü birçok denizanası görüldü. Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürükleniyor.
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<br>\"DENİZANALARINI GÖRÜLMESİNDE CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU\" <br><br>İstanbul'un kıyı kesimlerinde denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Deniznası 5-10 yıllık rutin olarak görülmeye başladı. Her yıl bu mevsimlerde denizanalarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Denizanalarının larvalarının sonbahar, kışa girerken serbest kalması ve su kütlesinde görünür hale gelmesiyle olan bir olay. Bu denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu. Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar\" dedi.
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\"DENİZANALARI BALIK STOKLARINI ETKİLİYOR\" <br><br>Sıcaklığın artışı, ortam koşulları ve aşırı balık avcılığının denizanalarının artmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Okyar, \"Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor. Onun dışında denizanaları yüzde 95'i su olan bir canlı. Balıkçıların balık tutmak istedikleri yerde denizanası varsa, ağların göz açıklıklarını kapatıyorlar ve balıkçının daha fazla yakıt harcamasına, sebep oluyor. Çoğu zaman balıkçı ağlarını çekemiyor bile. Birtakım müsilaj gibi bir olay meydana geliyor\" diye konuştu.
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<br>\"DENİZANALARI DOKUNDUĞUNUZDA KAŞINTI YARATABİLİR\" <br><br>Prof. Dr. Okyar, sözlerine şu şekilde devam etti: <br>\"Tüm denizanaları yakıcı hücrelere sahiptir. Çünkü denizanaları besinlerini bu şekilde sağlar. Bu yakıcı hücrelerin seviyeleri var. Ancak Marmara Denizi'nde şu an aşırı artış gösteren ve Aydenizanası dediğimiz denizanalarının yakıcı hücreleri çok etkili değil. Ama cildiniz hassassa bu denizanalarına dokunduğunuzda bir kaşıntı yaratabilir. Kıyılarımızda böyle türler var mı? Diye sorarsanız 'evet' var. Ancak Marmara Denizi'nde çok nadir çıkıyorlar.\"
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<br>Geçen sene oluşan denizanası istilasına değinen Prof. Dr. Okyar, \"Geçen sene lodos ve akıntı sistemine bağlı buzdağının görünmeyen kısmı görünmeye başlamıştı. Şimdi de geçen sene olduğu gibi bir durum söz konusu. Yoğun bir şekilde denizanaları var. Bizim bu süreçle ilgili yapabileceğimiz şey Marmara Denizi'ni koruma konusunda alınan kararların ciddi şekilde uygulanması\" ifadelerini kullandı.
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Marmara'da balıkçılığa müsilajın ardından denizanası tehtidi
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Denizanası istilası: Balıklar ve balıkçılar için tehdit oluşturuyor
Marmara Denizini denizanası istila etti. Denizanaları İstanbul Boğazı'nda da günlerdir yoğun olarak görülüyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun oluşturuyor" dedi.

Marmara’da denizanası istilası: Uzmanlar 'sakın dokunmayın' uyarısı yaptı
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Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında denizanası istilası yaşandı. Zaman zaman Marmara Denizi’nin çevresindeki illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez Süleymanpaşa ilçesi açıklarında kendini gösterdi. Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi.
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Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Uzmanlar, son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak daha ılıman kış ve sonrasında daha sıcak yaz mevsimi yaşanmasının etkisiyle su sıcaklıklarının da artış gösterdiğine, yükselen su sıcaklıklarının da denizanası popülasyonunun artmasına sebep olduğunu belirtti.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, “Denizanalarında mevsimsel bir durum var. Bulduğum beslenme tiplerinden kaynaklı olarak fitoplanktomları tercih ediyorlar. Planktomlarda özellikle küresel ısınmalardan dolayı ve su sıcaklıklarının uzun sürelerde sabit ve yüksek seviyelerde gitmesi, denizanalarının genel beslenmesini sağlayan fitoplanktomları çoğaltıyor. Dolayısıyla da mevsimsel olarak hareket halinde olan denizanaları kütlesel olarak bu fitoplanktomların bulunduğu yerlerde beslenme davranışı gösteriyor...
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Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği bir durum. Biz bilim insanları da bunlarla yüzleşiyoruz. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ama bazen de çok düşük seviyelere de inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor. Kesinlikle dokunulmamalı. Çünkü uzantılarında nemetosit dediğimiz bazı yapılar var. Bunlar vücudumuza temas ettiği zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilirler ve zehirleyebilir. Bu nedenle denizanalarına kesinlikle dokunmamamız gerekiyor” dedi.
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“Ağlarımıza zarar veriyor”<br><br>Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz da yaptığı açıklamada, “Tabii ki bu denizanası denizde her zaman var. Bu balıkçılık zamanı daha çok oluyor. Bize engel oluyor mu, tabii ki oluyor. Ağlarımızı denizanaları yüzünden denizden alamıyoruz. Ağların gözeneklerine girdiği için almakta zorlanıyoruz. Arada geliyor gidiyor...
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Şimdi havanın esmesiyle kıyıya vurmaya başladı. O da bir deniz canlısı, ona bir şey diyemeyiz. Deniz canlıları her zaman yüzeyde de var, denizin altında da var. Güzel ve güneşli havalarda suyun üzerine çıktığı doğru. Çıktığı zaman da mesela ağ atarken denizin altını görmüyoruz mesela, kendisi denizin altından çıkıyor. Bu sefer bize zararı çok oluyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok, oda bir deniz canlısı” diye konuştu.
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Marmara’da denizanası istilası
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Marmara’da denizanası istilası: Uzmanlar 'sakın dokunmayın' uyarısı yaptı
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında denizanası istilası yaşandı. Uzmanlar vatandaşlara denizanalarına kesinlikle dokunmamaları uyarısında bulundu.


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