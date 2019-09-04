Gündem Ağrı Dağına mevsimin ilk karı yağdı
AĞRI

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi beyaza büründü. Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilen bir düşüş yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Ağrı Dağı
Ağrı Dağı

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'na dün gece kar yağdı. Havanın sıfırın altına düştüğü bölgede Ağrı Dağı'nın 4 bin metre üzeri, tamamen karla kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, Ağrı Dağı'na geçen yıl Eylül'ün sonuna doğru kar yağdığını belirterek, bu yıl kar yağışının erken olduğunu söyledi.

Kış mevsimi erken başladı

Iğdır’da tarım faaliyetlerini devam ettiğini kaydeden çiftçiler ise kar yağışının, bu yıl kış mevsiminin erken başlayacağının habercisi olduğunu ifade etti.

Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilen bir düşüş yaşandı.

Ağrı Dağı'nda görüntülendi
GÜNDEM
Ağrı Dağı'nda görüntülendi

Kar yağışı, tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu
OYNAT 03:52
Kar yağışı, tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini artıran ve yüksek kesimlerde yarım metreye ulaşan kar yağışı, tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluştururken, çocuklar da karın keyfini oynayarak çıkardı. Kar, Taksim Meydanı, Sultanahmet Camisi, Galata Köprüsü, Ayasofya Müzesi ve Galata Kulesi gibi tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu.


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