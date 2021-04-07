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Ağrı Dağı'nda yeni bir kelebek türü tespit edildi

Ağrı Dağı'nda yeni bir kelebek türü tespit edildi

Ağrı Dağı'nda yapılan araştırmalarda yeni bir kelebek türü belirlendi. Proje ekibi, yeni tespit edilen kelebek türüne Ancylosis İgdirensis (Ancylos Iğdır) adını vererek kayıt altına aldı.

Haber Merkezi AA
Ağrı Dağında yeni bir kelebek türü tespit edildi
Kelebek türüne Ancylosis İgdirensis adı verildi.

Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen proje kapsamında, Iğdır bölgesindeki kelebek türlerinin tespiti ve yeni türlerin keşfi amacıyla çalışma yapıldı.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonucunda Iğdır Üniversitesinden Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık liderliğindeki Bitlis Eren Üniversitesinden Doç. Dr. Kesran Akın, Batman Üniversitesinden Doç. Dr. Erdem Seven ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nun bulunduğu ekip, daha önce dünyada kayıt altına alınmamış olan yeni bir kelebek türünü tespit etti.

Ancylos Iğdır adı verildi


Proje ekibi, yeni tespit edilen kelebek türüne Ancylosis İgdirensis (Ancylos Iğdır) adını vererek kayıt altına aldı.

Öte yandan, proje boyunca Türkiye'de daha önce kayıt altına alınmamış 12 yeni tür tespit edildi.

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