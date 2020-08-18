Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 11 kişiye 34 bin lira para cezası

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un da zaman zaman katıldığı denetimlerde, vatandaşların sağlığı için koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele özveri ve kararlılıkla sürdürülüyor.
- Valilik koordinesinde kurulan ekipler, bugüne kadar kafe, restoran, park, taksi durakları ve düğün salonlarının aralarında bulunduğu 982 işletmeyi denetleyip 20'sine ceza uygulayıp 5'ine de uyarıda bulundu.
- Ekipler, evlerinde karantinada bulunan vatandaşları ziyaret ederek karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.
Kişi başına 3 bin 150 lira ceza
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde gözetim altında olmalarına rağmen kurallara uymadıkları tespit edilen 11 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.
- Denetimlerine devam eden ekipler, maske, mesafe ve temizlik kuralları uymaları konusunda rehberlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.