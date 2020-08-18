Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 11 kişiye 34 bin lira para cezası

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un da zaman zaman katıldığı denetimlerde, vatandaşların sağlığı için koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele özveri ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Valilik koordinesinde kurulan ekipler, bugüne kadar kafe, restoran, park, taksi durakları ve düğün salonlarının aralarında bulunduğu 982 işletmeyi denetleyip 20'sine ceza uygulayıp 5'ine de uyarıda bulundu.

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Ekipler, evlerinde karantinada bulunan vatandaşları ziyaret ederek karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.

Kişi başına 3 bin 150 lira ceza

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde gözetim altında olmalarına rağmen kurallara uymadıkları tespit edilen 11 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

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