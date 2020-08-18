Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ağrıda karantina kurallarını ihlal eden 11 kişiye 34 bin lira para cezası
AĞRI

Ağrı haberleri: Karantina kuralına uymayanlara para cezası uygulandı

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 11 kişiye 34 bin lira para cezası

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 işletmeye ceza kesildiğini, testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina kurallarına uymayan 11 kişiye de 34 bin 650 lira para cezası uygulandığını bildirdi. Denetimleri uygulayan ekipler bugüne kadar kafe, restoran, park, taksi durakları ve düğün salonlarının aralarında bulunduğu 982 işletmeyi denetleyip 20'sine ceza uygulayıp 5'ine de uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un da zaman zaman katıldığı denetimlerde, vatandaşların sağlığı için koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele özveri ve kararlılıkla sürdürülüyor.

  • Valilik koordinesinde kurulan ekipler, bugüne kadar kafe, restoran, park, taksi durakları ve düğün salonlarının aralarında bulunduğu 982 işletmeyi denetleyip 20'sine ceza uygulayıp 5'ine de uyarıda bulundu.

Rize'de 3 köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Rize'de 3 köy karantinaya alındı
  • Ekipler, evlerinde karantinada bulunan vatandaşları ziyaret ederek karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.

Kişi başına 3 bin 150 lira ceza

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde gözetim altında olmalarına rağmen kurallara uymadıkları tespit edilen 11 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'da düğünlere koronavirüs kısıtlaması: 3 saatle sınırlandırıldı
KORONAVİRÜS
Kastamonu'da düğünlere koronavirüs kısıtlaması: 3 saatle sınırlandırıldı
  • Denetimlerine devam eden ekipler, maske, mesafe ve temizlik kuralları uymaları konusunda rehberlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.
Abone Ol Google News
Bilanço her gün ağırlaşıyor

Bilanço her gün ağırlaşıyor

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Kız kardeşi kaçırıldı

Kız kardeşi kaçırıldı

​Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyuncuya şoke eden haber.
Üç köy karantinaya alındı

Üç köy
karantinaya alındı

Sokağa çıkışlar da sınırlandırıldı.
Mali'de darbe girişimi!

Mali'de darbe girişimi!

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.
Kararlı olursak...

Kararlı olursak...

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Olimpik Lyon<br>ile anlaştı

Olimpik Lyon
ile anlaştı

​Fransız ekibi transferi Twitter'dan duyurdu.
CHP'ye Biden tepkisi

CHP'ye Biden tepkisi

​AK Parti'den MKYK ve MYK ardından sert açıklamalar.

Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata
Batı'da ırkçılığın rezil yüzü

Batı'da ırkçılığın rezil yüzü

Göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı.

Bilimsel makalelerin renkli hali

Bilimsel makalelerin renkli hali

​Bilge Çocuk ve Bilge Minik hem bilimi hem de değerlerimizi iki kapak arasında topluyor.
Jose Sosa<br>Fenerbahçe'de

Jose Sosa
Fenerbahçe'de

​Arjantinli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.