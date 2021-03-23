Gündem Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
AĞRI

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ağrı merkezli Bitlis ve Niğde'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel dokümanlar, bir seyyar dipçikli AK-47 tüfek, 19 tüfek, fişekler, şarjör, silah yapımı ve tamiratında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 5 ay süren çalışma tamamlandı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 18 zanlıyı yakalamak için Ağrı'nın yanı sıra Bitlis ve Niğde'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

PKK'ya ait dokümanlar bulundu

Zanlılara ait 19 ayrı ikamet ve 2 iş yerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel dokümanlar, bir seyyar dipçikli AK-47 tüfek, 19 tüfek, fişekler, şarjör, silah yapımı ve tamiratında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından emniyette serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 14 kişiden, 3'ü tutuklandı.

Zanlılardan 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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