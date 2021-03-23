Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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İletişim Başkanı Altun'dan İYİ Partili Türkkan'a 'duruşmasız ceza' yanıtı: Meclis'in çıkardığı yasadan bile haberin yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret eden bir zanlının duruşmasız şekilde 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını açıkladı. Türkkan'ın bu paylaşımına yanıt veren Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen!" ifadelerini kullandı.