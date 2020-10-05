Ağrı'da bir asker şehit oldu: İçişleri Bakanlığı Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2020, 07:04 Son Güncelleme: 05 Ekim 2020, 07:10 AA