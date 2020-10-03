Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı. Erdoğan, paylaşımında "Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.