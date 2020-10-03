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Gündem Ağrıda devam eden Yıldırım-3 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
AĞRI

Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma birlikleri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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