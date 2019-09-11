Ağrı'da gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık’ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

300 TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık, operasyonda silahı ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.