Gündem Ağrıda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
AĞRI

Ağrı'da gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da düzenlenen operasyonda gri listede yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık’ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

300 TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık, operasyonda silahı ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gri listeye bir çizik daha

Gri listeye bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.
HDPlilerin dağa kaçırdığı anlar

HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

Yeni Şafak, 17 yaşındaki gencin dağa kaçırılma görüntülerine ulaştı.
12 ile yağış uyarısı

12 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
F.Bahçe'den <br>büyük değil

F.Bahçe'den
büyük değil

Deniz Türüç'ten dikkati çeken G.Saray açıklaması.
Akraba saltanatı

Akraba saltanatı

​CHP'li Salman, amca ve dayı kızlarını müdür yaptı.

Sinsi sinsi sızıyorlar

Sinsi sinsi sızıyorlar

Gerçek Hayat ​Dergisi yıllar önceki istihbarat raporlarına ulaştı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Evlat nöbetine devam eden ailelere destek artıyor.
Sıra özel<br>bankalarda mı?

Sıra özel
bankalarda mı?

​Kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yansıması bekleniyor.
Akıncı<br>yakında göklerde

Akıncı
yakında göklerde

​Taarruz İHA'sı Akıncı, yakında gökyüzüyle tanışıp savaş uçaklarının yükünü hafifletecek.
Ay-Yıldızlılardan<br>muhteşem gösteri

Ay-Yıldızlılardan
muhteşem gösteri

A Milli Takımımız kritik virajı farklı döndü.
HDP'liler alay<br>kampanyası başlattı!

HDP'liler alay
kampanyası başlattı!

​Evlatlarını isteyen aileleri tehdit eden HDP'lilerden yeni skandal.
İsrail ırkçı bir<br>Apartheid devleti

İsrail ırkçı bir
Apartheid devleti

Türkiye'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki.
İmamoğlu'na<br>mahkeme dur dedi

İmamoğlu'na
mahkeme dur dedi

​İBB Meclis grubu toplantı süresinde son sözü mahkeme söyledi.
ABD'ye güvenli bölge uyarısı

ABD'ye güvenli bölge uyarısı

İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Trump kritik ismi görevden aldı

Trump kritik ismi görevden aldı

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın görevine son verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.