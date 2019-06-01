Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ağrıda işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AĞRI

​Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama - Ağrı'da patlama

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama

Doğubayazıt ilçesinde işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Yaralı işçiler bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Yaralı işçiler bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı.

Yaralıların tedavisi devam ediyor

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

İran sınırında çatışma: 2 şehit 5 yaralı
GÜNDEM
İran sınırında çatışma: 2 şehit 5 yaralı
Sınırda çatışma:2 şehit, 5 yaralı

Sınırda çatışma:
2 şehit, 5 yaralı

Türkiye-İran sınırından kahreden haber.
Saldırıların amacı:Baskıyı hafifletmek

Saldırıların amacı:
Baskıyı hafifletmek

Büyük darbe yiyen teröristler İran sınırından 'mesaj' veriyor.
İşçi servisi geçişinde patlama

İşçi servisi
geçişinde patlama

​Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Başkanlığa tek aday

Başkanlığa tek aday

TFF'nin yeni başkanı belli oluyor.
İstanbul bomboş

İstanbul bomboş

​Mega kentte alışık olmadığımız görüntüler.
DEAŞ'ın bombacıları<br>Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın bombacıları
Adana'da yakalandı

Bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusuna kelepçe.
Yeni 'Atak' büyüledi

Yeni 'Atak' büyüledi

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak.

Hakurk'a 'Pençe'

Hakurk'a 'Pençe'

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
260 bin kişi saf tuttu

260 bin kişi saf tuttu

Ramazan ayının son cumasına büyük katılım gerçekleşti.
İstanbul'u uçuracak 26 proje

İstanbul'u uçuracak 26 proje

​AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, gençlere destek olacak ve istihdamı arttıracak projelerini açıkladı.
Yeni 10 numara

Yeni 10 numara

Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi.
Trafik durdu

Trafik durdu

​Bayram tatili başladı, kilometrelerce kuyruk oldu.
Meteoroloji uyardı:<br>Sağanak bekliyoruz

Meteoroloji uyardı:
Sağanak bekliyoruz

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Zeytinlik talanı

Zeytinlik talanı

​CHP İstanbul adayının parsellediği zeytinlikleri, arsaya çevirip ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.
Emaneti ehline<br>vermemiz lazım

Emaneti ehline
vermemiz lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Kadir Gecesi programında halka hitap etti.
Bu bayram kaza<br>haberi yapmayalım

Bu bayram kaza
haberi yapmayalım

​​Bayram tatili süresince trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.