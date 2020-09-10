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AĞRI

Ağrı'da koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar ücretsiz hizmet: Evlerine hastabüs ile götürülecekler

Ağrı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastaların, "hastabüs" ile evlerine ücretsiz götürülmelerine karar verdiklerini duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği yere ulaştırılacağını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Hastabüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacak.
Hastabüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacak.

Ağrı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların belediyeye ait "hastabüsler" ile evlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirdi.

Belediye ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

  • Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan vatandaşların evlerine ücretsiz götürülmesi için protokol imzalandığı belirtildi.

Araçlar ücretsiz hizmet verecek

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin isteği üzerine bundan böyle test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı gidecekleri yerlere bırakmak için hastabüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

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İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği yere ulaştırılacağını kaydetti.

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