Ağrı'da koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar ücretsiz hizmet: Evlerine hastabüs ile götürülecekler Ağrı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastaların, "hastabüs" ile evlerine ücretsiz götürülmelerine karar verdiklerini duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği yere ulaştırılacağını kaydetti.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 23:57 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 00:23 AA