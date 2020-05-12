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Ağrı’da yüzlerce kilo eroin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 167 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Yüzlerce kilo eroin ele geçirildi.
Yüzlerce kilo eroin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İran’dan kaçak yollarla Doğubayazıt’a nakledilmeye çalışan ve piyasa değeri 12 milyon TL olan dört çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı’da 167 kilogram eroin ele geçirildin

İrandan kaçak yollarla getirilirken yakaladılar

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Doğubayazıt ilçemizde gerçekleştirilen operasyonda İran ülkesinden kaçak yollar ile Doğubayazıt’ a nakledilmeye çalışılan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 4 çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti içerisinde bulunan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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