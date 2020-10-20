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Gündem Ağrılı sporcu Seher, tekerlekli kayaklarıyla Türkiyeyi yurt dışında temsil etmeye hazırlanıyor
AĞRI

Ağrılı sporcu Seher, tekerlekli kayaklarıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hazırlanıyor

Ağrı'da tekerlekli kayaklarıyla asfalt yolda 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan 22 yaşındaki Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcusu Seher Kaçmaz, Finlandiya'da düzenlenecek yarışlara katılacak. Kaçmaz, 8 ayrı yarışmada mücadele ederek olimpiyat vizesi almaya çalışacak.

Haber Merkezi DHA
Seher Kaçmaz, 2022'de Çin'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazırlanıyor.
Seher Kaçmaz, 2022'de Çin'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazırlanıyor.

Ağrı'da 10 yaşında başladığı kayak sporunda kayaklı koşuyu tercih eden Seher Kaçmaz, kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. 12 yıldan beri kayaklı koşuda yarışan milli sporcu, olimpiyat takımına da alındı. 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazırlıklarını memleketi Ağrı'da sürdüren Kaçmaz, kar olmadığı için Tutak kara yolunda tekerlekli kayaklarıyla kondisyonunu artırmaya çalışıyor.

Sekiz ayrı yarışa katılacak

Pandemi sebebiyle ara verdiği çalışmalarını normalleşme süreciyle birlikte antrenör Erhan Dursun nezaretinde sürdüren Kaçmaz, olimpiyat vizesi almak için Finlandiya'nın Naomi kentine gidecek. Burada düzenlenecek 8 ayrı yarışa katılacak olan Kaçmaz, olimpiyat vizesi almaya çalışacak.

Tutak kara yolunda çalışıyorlar

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Kayak Milli Takımının Ağrılı sporcuları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden çalışmaya başladı. Sonbaharda çalışan sporcular, kar olmadığı için tekerlekli kayaklarla kara yolunda günde 4 saat çalışıyor. Batonlu, batonsuz koşular yaparak tekniklerini geliştirmeye çalışan sporcular, Tutak yolunda hazırlıklarını sürdürüyorlar. Antrenör Erhan Dursun yönetiminde çalışan milli sporcular, kondisyon eksiklerini de gideriyorlar.

Seher Finlandiya yolcusu

Antrenör Erhan Dursun, yaptığı açıklamada, sporcuların tekniğini yukarı çekmek adına tekerlekli kayaklarla asfaltta antrenman yaptıklarını söyledi. Sürekli olarak tekniğe yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Dursun, "İlimizden yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta antrenman yapıyoruz. Asıl amacımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda çok iyi sonuçlar almak. Daha sonra 2022 yılında yapılacak olan Olimpiyat oyunlarında şu anda yetiştirdiğimiz Seher Kaçmaz olimpiyat takımında. Bunu almış olduğu sonuçlarla başardı. Seher Kaçmaz, şimdi Finlandiya'ya gidecek. Yaklaşık 3 ay boyunca orada kalacak. Orada bu süre içerisinde 5-6 müsabakada yarışacaklar" diye konuştu.

"Hedef 2022 kış olimpiyatları"

Olimpiyat hazırlıklarına her gün 4 saat antrenman yaparak hazırlandıklarını belirten Seher Kaçmaz, "12 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Antrenmanlarda elbette zorlanıyoruz ama bu sporu zorlanmadan yapamayız. Yokuş yukarı çıkarken bayağı zor oluyor. Hocalarımız ve antrenörlerimiz bize çok büyük destek çıkıyorlar. Ağrı'yı ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Antrenmanların çok zorlu geçtiğini, özellikle yokuş yukarı çıkarken zorlandıklarını belirten Cihan Kartal, "Olimpiyatlara yazın asfaltta tekerlekli kayak kayarak hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Yokuş yukarı çıkarken zorlanıyoruz özellikle ama inişlerde kayak hızlandığı için vücudumuzu o sırada dinlendiriyoruz. Vücudu dinlendirdikten sonra tekrar yokuşa hazırlanıyoruz. Hedefim, ilimi ve ülkemi yurt dışındaki yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek. Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da kar olmayınca kızak takımı yolda antrenman yaptı
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Erzurum'un çeşitli okullarından seçilen ve yaşları 10 ile 20 arasında değişen 100'e yakın öğrenciye kızak eğitimi verdiklerini ifade eden Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, Türkiye'de sadece Kars'ın Sarıkamış ilçesinde natürel kızak pisti var. Bu nedenle kışın çoğunlukla Sarıkamış'tayız. Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki kent ormanında da kendi imkanlarımızla bir pist yaptık.
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Sporcuların yaz mevsimini boş geçirmemesi için kızaklarının altına tekerlek takarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim şartları nedeniyle küçüklükten itibaren kızağa binen sporcularımız bu spora çok yatkın. Bu dalda çok iyi sporculara sahibiz. Bize her konuda destek olan İl ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ediyoruz.
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Gençler bu spora çok ilgili. Kızağa bir defa yapan artık vazgeçemiyor. Adrenalin olarak çok iyi bir spor. Gençlerin çok zevk aldığı bir spor diye konuştu.
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Haftada 2 kez trafiğin az olduğu merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kulelerinin yolunda çalışmalarını sürdüren ve 16 Ekim'de Milli Takıma girme başarısını gösterdiğini söyleyen Nene Hatun Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Canan Taşkıran (16), İki yıl önce bu spora başladım. Bugün milli takıma girdim. Onun da heyecanı var. Bundan önce eskrim de yarışıyordum. Milli olma seviyesine gelmiştim. Birtakım sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım.
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Sonra okuldaki antrenörlerden biri bu spora yazılmamı istedi. Ben de buraya katıldım. Gün geçtikçe antrenörlerin sevgisi bize işledi. Takımdaki büyüklerimiz bizi çok iyi şekilde yönlendirdi ve başarılı oldum. Çalışmalara katıldım. En iyisi olmak için mücadele vereceğim dedi.
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Altı yıldır bu sporu yaptığını söyleyen Milli Takım sporcularından Aybüke Büyükpolat, Seçmelere katıldım ve başarılı oldum. Altı yıldır bu sporu yapıyorum. Hız ve aksiyonu sevenler için muhteşem bir spor dalı. Hedefim ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Arkadaşlarıma kızak sporunu her zaman öneriyorum. Buzda yaptığımız antrenmanlarda 80 kilometre hıza çıktığımız oluyor. Bu nedenle kara yolundakine göre daha zor diye konuştu.
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Erzurum'da kar olmayınca kızak takımı yolda antrenman yaptı
Erzurum'da 2010 yılında kurulan kızak takımı, kış dönemi sonrası çalışacak yer olmadığı için antrenmanlarını kara yolunda sürdürüyor. Kızakların altına tekerlek takan sporcular, kendilerinin önlem aldığı yolda çalışmalarını sürdürüyor. Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, adrenalin dolu bu spora gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.


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