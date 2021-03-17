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AĞRI

Ağrı'nın altın bulunan Mollakara köyünde büyük heyecan: İlk adım atıldı

Ağrı Diyadin'de altın rezervi bulunması bölge halkında büyük heyecan yaratmıştı. Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal ilçeye gelerek, tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı "Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Rezervin bulunduğu 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, büyük mutluluk yaşıyor.
Rezervin bulunduğu 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, büyük mutluluk yaşıyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yaptılar.

Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu.

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal’ın Diyadin’e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söyledi:


“Valimiz Sayın Osman Varol’un talimatlarıyla bugün Mollakara köyüne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonrasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek tesisin kurulmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik.

Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan yatırım kararıyla birlikte tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah’ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız."

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FOTOĞRAF 11
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Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’ın Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulduk açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı’ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2’nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.
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2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek dedi.
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Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
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Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah.
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Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.


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